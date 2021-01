જાણો કેમ લતા મંગેશકરના ગીતને લઈને વિશાલ દદલાની ટ્વિટર પર થયા ટ્રોલ

બૉલીવુડના કેટલાય સિતારા અને ગાયકો પોતાના નિવેદનોને કારણે ઘણીવાર ટ્રોલિંગ અને વિવાદનો વિષય બની જતા હોય છે. આ વખતે જાણીતા ગાયક અને સંગીતકાર વિશાલ દદલાની પોતાના એક નિવેદનને કારણે ટ્રોલ્સના નિશાને છે. સાથે જ તેમની ટીકા પણ થઈ રહી છે. તેમણે આ નિવેદન હિન્દી સિનેમાનાં દિગ્ગજ ગાયિકા લતા મંગેશકરના એક ગીત અંગે આપ્યું છે.

હકીકતે હાલ વિશાલ દદલાની ટીવીના સિંગિંગ રિયાલિટી શૉ ઇન્ડિયન આઇડલના જજ છે. તાજેતરમાં જ આ શૉમાં એક પ્રતિભાગીએ લતા મંગેશકરનું દેશભક્તિ પ્રેરિત સદાબહાર ગીત 'ઐ મેરે વતન કે લોગોં' ગાયું. આ ગીત પછી વિશાલ દદલાનીએ પ્રતિસ્પર્ધીના વખાણ કર્યા સાતે જ તેમણે લતા મંગેશકરના ગીત વિશે વાત કરતા અમુક તથ્યો ખોટા કહ્યા જેને કારણે વિશાલ દદલાની ટ્રોલ્સના નિશાને ચડ્યા.

વિશાલ દદલાનીએ પ્રતિસ્પર્ધીને કહ્યું કે 'એ મેરે વતન કે લોગો' ગીત લતા મંગેશકરે 1947માં દેશના પહેલા વડાપ્રધા જવાહરલાલ નેહરુ માટે ગાયું હતું. વિશ્વનું એક માત્ર ગીત એવું જે હકીકતે ઑલ ટાઇમ હિટ છે. લતા મંગેશકર જેવું કોઇ ગાઇ શખે નહીં. આની ધુન પણ ખૂબ જ સરસ બનાવવામાં આવી છે, પણ તમારો પ્રયત્ન ખૂબ જ સારો છે. ખોટી માહિતી આપવા બાબતે વિશાલ દદલાની સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ થઈ રહ્યા છે. કેટલાય સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ તેમને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે.

Idiot @VishalDadlani is claiming that the song 'Ae Mere Vatan Ke Logon' was sung by Lata ji in 1947 for Nehru.



This song was first performed in 1963 in memory of Indian Soldiers who died in 1962 war against China.



How is @SonyTV allowing such fake political propaganda? pic.twitter.com/wgBbOk038h