બોલીવુડને ઝટકો, આ જાણીતા નિર્માતા-નિર્દેશકનું નિધન

જાણીતા નિર્માતા -નિર્દેશક જૉની (Johnny Bakshi) બક્ષીનું હાર્ટ (Hart Attack) અટેકને કારણે નિધન થયું છે. જૉની બક્ષીએ બોલીવુડના ઘણાં દિગ્ગજ કલાકારો સાથે કામ કર્યું હતું. જૉની બક્ષી ન માત્ર એક સારા નિર્દેશક હતા પણ તેઓ નિર્માતા પણ હતા. રાજેશ (Rajesh Khanna) ખન્ના અને ગુલશન (Gulshan grover) ગ્રોવર સ્ટારર ફિલ્મ ખુદાઇના નિર્માતા પણ જૉની બક્ષી જ હતા.

દીકરી પ્રિયાએ પીટીઆઇ સાથે વાત કરતાં કહ્યું કે, "82 વર્ષના જૉની કાલે શ્વાસની સમસ્યાને કારણે હૉસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા. ગંભીર સ્થિતિને કારણે તે વેન્ટિલેટર પર હતા. સૌથી પહેલા તેમનો કોવિડ ટેસ્ટ કરાવવામાં આવ્યો જે નેગેટિવ આવ્યો. તો રાતે લગભગ 2 વાગ્યે હાર્ટ અટેક આવવાથી તેમનું નિધન થઈ ગયું." જૉની બક્ષીના અંતિમ સંસ્કાર પરિવારની હાજરીમાં એક સ્મશાનમાં કરવામાં આવ્યા.

MOURNING the loss of Johny Bakshi, my oldest and most loyal friend in the Indian film industry, who passed away this morning. His cosmic laugh will echo through eternity. His column”My Cinematic Journey” in “Complete Cinema” illuminated our film history. All of us will miss him. pic.twitter.com/iniM7LmiUy

ચાર દાયકાના પોતાના કરિઅરમાં જૉની બક્ષીએ મોટાભાગે નિર્માતા તરીકે કામ કર્યું તેમણે મંજિલે ઔર ભી હૈ(1974). ઔર ફિર તેરી કહાની યાદ આઈ (1993) જેવી ફિલ્મોનું નિર્માણ કર્યું છે. તેમણે રાજશ ખન્નાની બે ફિલ્મો ડાકુ અને પુલીસ(1992) અને ખુદાઇનું પણ નિર્દેશન કર્યું છે. જૉની બક્ષીના પરિવારમાં હવે દીકરો બ્રેંડો, કેનેડી, બ્રેડમેન અને દીકરી પ્રિયા છે.

Deeply saddened to know about the demise of dear #JohnnyBakshi. He was a very integral part of my early life in Mumbai. As a producer, friend, a supporter and as a motivator. He had the most infectious laughter which made everybody happy around him. अलविदा मेरे दोस्त ।ओम शांति🙏 pic.twitter.com/xmlcldfk9k