તસવીર સૌજન્ય ઈન્સ્ટાગ્રામ

સંજય લીલા ભણસાલીની મોસ્ટ અવેઇટેડ સીરિઝ `હીરામંડી`ની ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેટલાક દિવસોના અંતરે આ સીરિઝ વિશે ચાહકોને નવી માહિતી મળતી રહે છે. જ્યારથી આ વેબ સીરિઝનો પહેલો લુક ટીઝર અને ગીત સામે આવ્યું છે, ત્યારથી ચાહકોની ઉત્સુકતા અનેકગણી વધી ગઈ છે. આ સીરિઝમાં સોનાક્ષી સિન્હાથી મનીષા કોઇરાલા જેવી અનેક પ્રતિભાશાળી અભિનેત્રીઓ પોતાના અભિનયનો જલવો વિખેરતી જોવા મળશે. હવે આ સીરિઝમાંનો ફરદીન ખાન અને શેખર સુમનનો લુક પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે, જે ઈન્ટરનેટ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

`હીરામંડી`માંથી ફરદીનનો લુક રિલીઝ

`હીરામંડી`ના ફરદીન ખાન અને શેખર સુમનના લૂકને દર્શકો તરફથી ખૂબ વખાણ મળી રહ્યા છે. આ લુકમાં ફરદીન વલી મોહમ્મદના રોલમાં જોવા મળશે. આ સિવાય એક્ટર લાંબા સમય બાદ નવાબી લુકમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અભિનેતાના લુકને શેર કરતા, Netflixએ લખ્યું, `પ્રેમ અને ફરજના વાવંટોળમાં ફસાયેલા, વલી ​​મોહમ્મદ તેની શાહી જવાબદારીઓ સાથે તેના હૃદયની ઇચ્છાનું સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.`

ફરદીન ઉપરાંત શેખર સુમન પણ આ સિરીઝનો એક ભાગ છે. શેખર નવાબ ઝુલ્ફીકારની ભૂમિકા ભજવે છે, જે મલ્લિકાજાનના ચરણોમાં પોતાની વફાદારી રાખે છે. ઝુલ્ફીકાર અને તેની મહત્વાકાંક્ષા વચ્ચે માત્ર એક જ વસ્તુ ઉભી છે અને તે છે હીરામંડી. શેખરનો પુત્ર અધ્યયન સુમન પણ આ શ્રેણીનો એક ભાગ છે. આ શોમાં તે `ઝોરાવર`નું પાત્ર ભજવી રહ્યો છે. જોરાવર રિચા ચઢ્ઢાના પાત્ર લજ્જોના પ્રેમમાં છે. પરંતુ આ પ્રેમ પણ તેની કસોટી કરી રહ્યો છે.

અભિનેતા તાહા શાહ પણ હીરામંડીનો એક ભાગ છે. તે નવાબના પુત્ર તાજદારની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. પરંપરા અને પ્રેમ વચ્ચે ફાટેલા તાજદાર સ્વતંત્રતા દ્વારા પોતાનો હેતુ શોધી રહ્યા છે. ચારેય કલાકારોના દેખાવ એકબીજાથી અલગ છે. આ ઉપરાંત તેના પાત્રો પણ ખૂબ જ રસપ્રદ લાગે છે. લુક પોસ્ટર પરથી જ સ્પષ્ટ છે કે ભણસાલીની સિરીઝ ધમાકેદાર બનવાની છે.

વલી મોહમ્મદના રોલમાં જોવા મળ્યો એક્ટર

ફરદીન ખાને વલી મોહમ્મદ તરીકે સ્ક્રીન પર તેનું ભવ્ય પુનરાગમન કર્યું છે અને ચાહકો લાંબા સમય પછી ફરી એકવાર અભિનેતાને સ્ક્રીન પર જોવા માટે ઉત્સાહિત છે. જો કે ફરદીનના લુક બાદ બોલિવૂડ વર્તુળોમાં ફરી એકવાર `હીરામંડી`ની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. સંજય લીલા ભણસાલી શ્રેણીમાંથી દરેક નવા લુકને રિલીઝ કર્યા પછી ચાહકોને વધુ ઉત્સાહિત કરે છે. ફિલ્મમાંથી પોતાનો પહેલો લુક શેર કરતી વખતે, શેખર સુમને લખ્યું, `મલ્લિકાજાનના ચરણોમાં પોતાની નિષ્ઠા મૂકીને, ઝુલ્ફીકાર અને તેની ચમકતી મહત્વાકાંક્ષા વચ્ચે માત્ર એક જ વસ્તુ ઊભી છે.`

