કોમેડિયન કપિલ શર્માના શોમાં અર્ચના પુરણ સિંહ અને નવજોત સિંહ સિદ્ધુ સ્પેશિયલ જજ રહી ચૂક્યા છે. અર્ચના અને સિદ્ધુ બંને જજની ખુરશી પર બેસીને કપિલ શર્મા શોની મજા બમણી કરી રહ્યાં છે. એક તરફ સિદ્ધુ અને કપિલ વર્ષોથી સાથે છે, તો બીજી તરફ અર્ચના પણ કપિલની કારકિર્દીનો મહત્વનો ભાગ રહી છે, પરંતુ જ્યારથી અર્ચનાને કપિલના શોમાં જજની ખુરશી મળી છે ત્યારથી શોના કોમેડિયન્સ અને ફેન્સ તેને સિદ્ધુના નામ પર ચીડતા રહે છે, પરંતુ હવે પંજાબ ઈલેક્શન 2022ના પરિણામો જોઈને લાગે છે કે સિદ્ધુ જલ્દી શોમાં પરત ફરી શકે છે. અમે નહીં પરંતુ ટ્વિટર યુઝર્સ આવું કહી રહ્યા છે.

નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ પંજાબના મુખ્યમંત્રી બનવાનું સપનું જોયું હતું. આ સપનું પૂરું કરવા માટે તેઓ 2022માં પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ ઊભા રહ્યા હતા. જોકે, હવે સિદ્ધુના સપના ચકનાચૂર થતા જણાય છે. પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી જંગી બહુમતી સાથે આગળ ચાલી રહી છે. કેજરીવાલની પાર્ટીએ CM ચન્ની, કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ, પ્રકાશ સિંહ સાથે મળીને નવજોત સિંહ સિદ્ધુને હરાવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં સિદ્ધુ અને અર્ચના પર ઘણા મીમ્સ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ સાથે આ મીમ્સ પણ ટ્વિટર પર વાયરલ થયા છે.

ટ્વિટર યુઝર્સનું કહેવું છે કે અર્ચના પુરણ સિંહ માટે આ મુશ્કેલ અને મુશ્કેલીભર્યો સમય છે, કારણ કે હવે તેની ધ કપિલ શર્મા શોની ખુરશી છીનવાઈ જવાની છે. યુઝર્સનું કહેવું છે કે ચૂંટણી હાર્યા બાદ સિદ્ધુ કપિલ શર્મા શોમાં પરત ફરશે. તેમની રાજકીય કારકિર્દી હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. જુઓ રસપ્રદ મીમ્સ...

Paltimar #Sidhu has got defeated by #AAP candidate. And it’s end of Sidhu’s political career. Now you will be able to see him in #KapilSharmaShow! — KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022

after #Siddhu ji trailing in election , Archana ji is worried ? ,

Ab judge ki kursi khatre me hai ??#archanapuransingh pic.twitter.com/UAcaJdRLuU — Jam Kisan (@JamKisan1) March 10, 2022

Yes he reach Mumbai at Salman khan Flat and Demand His seat For Show from #ArchanaPuransingh ??? https://t.co/5pjtAovZtd — MRUGESH PARMAR ?? (@IamMrugesh) March 10, 2022

નવજોત સિંહ સિદ્ધુ કપિલ શર્માના શો કોમેડી નાઈટ્સ વિથ કપિલ અને ધ કપિલ શર્મા શોના જજ રહી ચૂક્યા છે. સિદ્ધુ તેમની શાયરી અને હાસ્ય માટે જાણીતા હતા. તેમણે થોડા સમય પહેલા કપિલનો શો છોડી દીધો હતો અને તેની જગ્યાએ અર્ચના પુરણ સિંહને લેવામાં આવ્યા હતા.