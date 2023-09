ઉદય કોટકે પ્રાઈવેટ સેક્ટરના કોટક મહિન્દ્રા બેન્કના પ્રબંધ નિદેશક અને મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારીના પદ પરથી તત્કાલ પ્રભાવે રાજીનામું આપી દીધું છે. ઉદય કોટક 31 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ રિટાયર થવાના હતા.

ઉદય કોટક (ફાઈલ તસવીર)

Uday Kotak resigns: દિગ્ગજ બેન્કર ઉદય કોટકે પ્રાઈવેટ સેક્ટરના કોટક મહિન્દ્રા બેન્કના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) અને મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO)ના પદ પરથી તત્કાલ પ્રભાવે રાજીનામું આપી દીધું છે. બેન્કે કહ્યું કે ઉદય કોટક 31 ડિસેમ્બર, 2023ના રિટાયર થવાના હતા. આથી લગભગ 4 મહિના પહેલા જ તેમણે રાજીનામું આપી દીધું છે. બેન્કે જણાવ્યું કે જૉઈન્ટ એમડી દીપક ગુપ્તા 31 ડિસેમ્બર સુધી ઉદય કોટકની જવાબદારી સંભાળશે. 1 જાન્યુઆરી, 2024થી નવા એમડી અને સીઈઓને પરવાનગી માટે બેન્કના આરબીઆઈ પાસે અરજી આપી છે.

શું કહ્યું ઉદય કોટકે?

દેશના સૌથી ધનાઢ્ય બેન્કર ઉદય કોટકે બેન્કના બૉર્ડને એક પત્રમાં લખ્યું- મારી પાસે હજી પણ અમુક મહિના બાકી છે પણ હું તત્કાલ પ્રભાવથી મારું રાજીનામું આપી રહ્યો છું. મેં મારા નિર્ણય પર વિચાર કર્યો છે અને મારું માનવું છે કે આ કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક માટે યોગ્ય છે.

Succession at Kotak Mahindra Bank has been foremost on my mind, since our Chairman, myself and Joint MD are all required to step down by year end. I am keen to ensure smooth transition by sequencing these departures. I initiate this process now and step down voluntarily as CEO.…