તસવીર: સૌજ.સારા ટેલર ટ્વિટર

ઇંગ્લેન્ડની ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સારા ટેલર(Sarah Taylor)એ તેના જીવનસાથીની ગર્ભાવસ્થા વિશેની જાહેરાત પછી સોશિયલ મીડિયા પર તેની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. પરંતુ તેને કેટલાક ઈન્ટરનેટ યુઝર્સની બિનજરૂરી ટિપ્પણીઓ અને પ્રતિક્રિયાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 2019 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનાર ટેલરે ખૂબ જ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેણી તેની પાર્ટનર ડાયના સાથે સમલૈંગિક સંબંધ ધરાવે છે અને કહ્યું હતું કે "તે કોઈ વિકલ્પ નથી". સગર્ભાવસ્થા અંગે કેટલીક ટિપ્પણીઓ પણ કરવામાં આવી હતી પરંતુ 33 વર્ષીય મહિલાએ લખ્યું હતું કે તેણીએ IVF (ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન) પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને ભાર મૂક્યો હતો કે દરેક કુટુંબ અલગ-અલગ દેખાય છે પરંતુ તેમની "મશ્કરી અથવા દુર્વ્યવહાર" થવો જોઈએ નહીં.

ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે ટ્વીટ કર્યું કે, "સારું, મેં અનુમાન લગાવ્યું ન હતું કે મારા જીવનસાથીની ગર્ભાવસ્થાના સમાચારની ઘોષણા કરતી વખતે મારે સાથે મળીને FAQ આપવું જોઈએ! આશા છે કે હું કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીશ. એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ સ્પર્મ દાન કર્યા, જે અન્ય બીજા લોકોને એક અવસર આપવા માંગે છે. "

તેણે કહ્યું, "હા, હું લેસ્બિયન છું, અને હું ખૂબ લાંબા સમય થી છું. ના, આ કોઈ વિકલ્પ નથી. હું પ્રેમમાં છું અને ખુશ છું, તે મહત્વનું છે. દરેક કુટુંબ અલગ છે ...તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને તે કેવું લાગે છે. ટિપ્પણી કરતા પહેલા જાણી લો. બાળકને પ્રેમ અને સપોર્ટ આપવામાં આવશે ... "

Yes I am a lesbian, and have been for a very long time. No it`s not a choice. I am in love and happy, that`s what matters.



Every family is different...how it operates and how it looks. Educate yourself before passing judgement. The baby will be loved and supported...