ભારતે બીજી T20Iમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 16 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ સાઉથ આફ્રિકા વિરુદ્ધ પ્રથમ વખત પોતાના ઘરઆંગણે T20 સિરીઝ જીતી છે. ગુવાહાટીના બરસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 237 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો અને પછી મુલાકાતી ટીમને 221 રન સુધી મર્યાદિત કરી. આ મેચ બાદ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મેચમાં રોહિતનું ડેડિકેશન જોઈને હવે બધા તેને સલામ કરી રહ્યા છે.

વાસ્તવમાં જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ બેટિંગ કરી રહી હતી ત્યારે રોહિતના નાકમાંથી લોહી નીકળતું જોવા મળ્યું હતું. આમ છતાં રોહિત મેદાન પર જ રહ્યો અને તે બહાર ન ગયો. તે ટુવાલ વડે નાક લૂછતો રહ્યો અને બોલર હર્ષલ પટેલ તેમ જ મેદાનમાં તેના ખેલાડીઓને સૂચના આપતો રહ્યો. જોકે બાદમાં રોહિત થોડા સમય માટે મેદાનની બહાર ગયો હતો. હિટમેન રોહિતના આ સમર્પણે ચાહકોનું દિલ જીતી લીધું છે. ચાહકો પણ તેમના કેપ્ટનના જોરદાર વખાણ કરી રહ્યા છે.

Rohit Sharma was giving instructions to the players even when blood was bleeding from his nose, later he was alright and came back to the field. The captain always leads by example. ??? pic.twitter.com/PWX5ZCoUPU