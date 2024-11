Champions Trophy 2025: ભારતની સહભાગિતા અને ટૂર્નામેન્ટના સમયપત્રક અંગેની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, PCB એ જાહેર કર્યું કે આગામી ઈવેન્ટ માટેની ટ્રોફી ટૂર 16 નવેમ્બરના રોજ ઈસ્લામાબાદથી શરૂ થશે. ભારતે `સુરક્ષાની ચિંતાઓ` ટાંકીને પાકિસ્તાનના પ્રવાસનો વિરોધ કર્યો.

મોહસિન નકવી, ટીમ ઈન્ડિયા (તસવીર: પીટીઆઈ/એએફપી)

પાકિસ્તાનમાં 2025માં યોજાનારી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીને (Champions Trophy 2025) લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે. શુક્રવારે એક અહેવાલ મુજબ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (આઈસીસી) એ પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના કાશ્મીર (પીઓકે) માં સ્થિત સ્કર્દુ, મુરી અને મુઝફ્ફરાબાદ પ્રદેશોમાં નિર્ધારિત ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પ્રવાસને રદ કરવાનું પસંદ કર્યું છે. આ પગલું ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) દ્વારા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) દ્વારા શૅર કરાયેલ સૂચિત પ્રવાસના સંદર્ભમાં ઉઠાવવામાં આવેલા વાંધાને અનુસરે છે. શરૂઆતમાં, પીસીબીએ 16 થી 24 નવેમ્બર સુધી નિર્ધારિત રાષ્ટ્રવ્યાપી ટ્રોફી પ્રવાસની જાહેરાત કરી હતી. બોર્ડે X પર લઈ લીધું અને અનાવરણ કર્યું કે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પ્રવાસ ઈસ્લામાબાદમાં શરૂ થશે અને તે સ્કર્દુ, મુરી, હુન્ઝા અને મુઝફ્ફરાબાદ જેવા સ્થળોએ પણ યોજાશે. પીસીબીએ X પર લખ્યું, "સરફરાઝ અહેમદે 2017માં ઓવલ ખાતે 16-24 નવેમ્બર દરમિયાન ઉપાડેલી ટ્રોફીની એક ઝલક જુઓ."

જોકે, BCCIની ચિંતાઓના જવાબમાં, ICCએ PoK (Champions Trophy 2025) પ્રદેશોને પ્રવાસમાંથી બાકાત રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણય 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારતની સહભાગિતાને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે આવ્યો છે, ICC દ્વારા PCBને આપવામાં આવેલી સૂચનાને પગલે કે ભારત ટુર્નામેન્ટ મૅચો માટે પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે નહીં. દરમિયાન, આજની શરૂઆતમાં, વૈશ્વિક ક્રિકેટ સંસ્થાએ ભારતીય ટીમને આવતા વર્ષની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે પાકિસ્તાન નહીં મોકલવાના નિર્ણય અંગે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) પાસેથી સત્તાવાર રીતે લેખિત ખુલાસો માગ્યો હતો.

Get ready, Pakistan!



The ICC Champions Trophy 2025 trophy tour kicks off in Islamabad on 16 November, also visiting scenic travel destinations like Skardu, Murree, Hunza and Muzaffarabad. Catch a glimpse of the trophy which Sarfaraz Ahmed lifted in 2017 at The Oval, from 16-24… pic.twitter.com/SmsV5uyzlL