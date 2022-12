હાથીઓ શિકારી નથી હોતા તથા સંપૂર્ણપણે શાકાહારી હોય છે

Theppakadu

આઇએએસ અધિકારી સુપ્રિયા સાહૂએ ટ્‍વિટર પર એક વિડિયો શૅર કર્યો છે, જેમાં તામિલનાડુના મધુમલાઈ ટાઇગર રિઝર્વમાં થેપ્પકાડુ એલિફન્ટ કૅમ્પમાં કેવી રીતે હાથીઓ માટે નાસ્તો તૈયાર કરવામાં આવે છે એ દર્શાવાયું છે.

સુપ્રિયા સાહૂએ ટ્‍વિટર પર લખ્યું છે કે હાથીઓ માટે રાગી, ગોળ અને ચોખા તથા થોડું મીઠું નાખીને નાસ્તો તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે કૅમ્પના પશુચિકિત્સક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. હાથીઓ શિકારી નથી હોતા તથા સંપૂર્ણપણે શાકાહારી હોય છે, પરંતુ એમના શરીર પ્રમાણે એમની ભૂખને સંતોષવા માટે ભોજનની વ્યવસ્થા આવશ્યક છે. સામાન્ય રીતે તેઓ જંગલમાં ફરીને પોતાનો ખોરાક મેળવી લેતા હોય છે, પરંતુ વિશ્વના અનેક રિઝર્વમાં તેમના કૅરટેકર તેમને માટે ખોરાક તૈયાર કરતા હોય છે.

Breakfast time for elephants at Theppakadu Elephant Camp in Mudumalai Tiger Reserve in Tamil Nadu.Each elephant has a defined menu carefully curated by the camp Veterinarian.Ragi jaggery rice are mixed with some salt and given as food balls to waiting elephants outside #elephants pic.twitter.com/fJg6xJYXX0