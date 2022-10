આ ઘટના ઈટાલીના ટેરેન્ટો એરપોર્ટની છે. અકસ્માત બાદ પહેલા તો લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.

પ્રવાસ પર જવાનું કોને ન ગમે? આ માટે કેટલાક લોકો ટ્રેન, બસ અથવા પોતાની કારનો સહારો લે છે તો કેટલાક ફ્લાઈટ બુક કરે છે. પ્લેનમાં મુસાફરી જેટલી આરામદાયક હોય છે, કેટલીકવાર તે એટલી જ ખતરનાક પણ સાબિત થઈ શકે છે. પ્લેનના લેન્ડિંગ અને ટેકઓફના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર અવારનવાર વાયરલ થતા હોય છે, જે ઘણીવાર હચમચાવી દે છે, જેનો અંદાજ તાજેતરમાં વાયરલ થયેલા વીડિયો પરથી લગાવી શકાય છે, જેમાં ઈટાલીમાં ઉડાન દરમિયાન ફ્લાઈટ સાથે અકસ્માત સર્જાયો હતો.

ઈટાલીમાં એક એરક્રાફ્ટના ટેકઓફ દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના ઈન્ટરનેટ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં એટલાસ એર ડ્રીમલિફ્ટર બોઈંગ 747 એરક્રાફ્ટ હવામાં ઉડાન ભરી રહ્યું હતું, ત્યારે અચાનક મુખ્ય લેન્ડિંગ ગિયર ટાયર આગનો ગોળો બની ગયો અને પ્લેનથી અલગ થઈ જમીન પર પડ્યુ. કદાચ પ્લેનમાં બેઠેલા સ્ટાફને તરત જ તેના વિશે ખબર ન પડી, પરંતુ પછી તેમને આ વિશે કહેવામાં આવ્યું.

One of the MLG wheels of a Boeing Dreamlifter—a modified 747 used to transport components for the 787—fell off shortly after take off this morning in Taranto, Italy. The flight is en route to Boeing’s production facility in Charleston. Live tracking: https://t.co/QpORCsXV4l https://t.co/MZE4hKXf4n