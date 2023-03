રાહુલ ગાંધીને અનેક મહિલાઓએ યૌન ઉત્પીડનની ફરિયાદ કરી છે. આજે પણ મહિલાઓની સાથે યૌન ઉત્પીડન થઈ રહ્યું છે. દિલ્હી પોલીસ રાહુલ ગાંધી પાસેથી તે મહિલાઓની ડિટેલ્સ જાણવા માગે છે, જેથી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી શકાય.

રાહુલ ગાંધી (ફાઈલ તસવીર)

રાહુલ ગાંધીએ (Rahul Gandhi) કાશ્મીરમાં કહ્યું હતું કે તેમને અનેક મહિલાઓએ યૌન ઉત્પીડનની ફરિયાદ કરી છે. આજે પણ મહિલાઓની સાથે યૌન ઉત્પીડન થઈ રહ્યું છે. દિલ્હી પોલીસ રાહુલ ગાંધી પાસેથી તે મહિલાઓની ડિટેલ્સ જાણવા માગે છે, જેથી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી શકાય.

દિલ્હી પોલીસના અધિકારી આજે કૉંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીના ઘરે પહોંચ્યા છે. કાશ્મીરમાં `ભારત જોડો યાત્રા` (Bharat Jodo Yatra) દરમિયાન રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર પોલીસ તેમની સાથે વાત કરવા માગતી હતી. ઘણો સમય રાહ જોયા બાદ પોલીસની રાહુલ ગાંધી સાથે મલાકાત થઈ શકી. સ્પેશિયલ સીપી સાગર પ્રીત હુડ્ડાએ જણાવ્યું કે દિલ્હી પોલીસની મીટિંગ રાહુલ ગાંધી સાથે થઈ ગઈ. અમે જે માહિતી તેમની પાસે માગી છે, તે અમારી સાથે શૅર કરશે. તેમણે એક નોટિસ આપવામાં આવી છે, નોટિસ તેમની ઑફિસ દ્વારા રિસીવ કરવામાં આવી છે.

હકિકતે 16 માર્ચે દિલ્હી પોલીસે રાહુલ ગાંધીને નોટિસ આપવામાં આવી હતી, પણ રાહુલે આનો કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. ત્યાર બાદ દિલ્હી પોલીસ આજે તેમના ઘરે પહોંચી.

સ્પેશિયલ સીપી સાગરપ્રીત હુડ્ડા બે કલાક સુધી રાહુલ ગાંધીના ઘરની બહાર હાજર રહ્યા. પછી દિલ્હી પોલીસ રાહુલ ગાંધીના ઘરના બીજા ગેટ પર પહોંચી. પોલીસ ટીમને પછીથી રાહુલ ગાંધીના ઘરમાં જવાની પરવાનગી મળી. આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીના ઘરની બહાર ઉભેલા કાર્યકર્તાઓને પોલીસે અટકમાં લીધા. કૉંગ્રેસના મુખ્ય સૂત્રોએ કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ કાં તો સ્વતઃ સંજ્ઞાન કાં તો ફરિયાદના આધારે નોટિસ જાહેર કરવાની કોઈ કાયદાકીય મિસાલ નથી. કૉંગ્રેસના દિલ્હી પોલીસના એક અન્ય ઉત્પીડન ઉપકરણ તરીકે જુએ છે. એક નિવેદન હોઈ શકે છે, પણ તેને માટે પીડિતાઓનો નામ વગેરે જણાવવા માટે મજબૂર ન કરી શકાય. કૉંગ્રેસનું કહેવું છે કે ફરિયાદ દ્વેષપૂર્ણ અને ખોટી છે.

કૉંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશે એએનઆઈને કહ્યું કે, "ભારત જોડો યાત્રાને સમાપ્ત થયે 45 દિવસ થઈ ચૂક્યા છે. તે (દિલ્હી પોલીસ) 45 દિવસ બાદ પૂછપરછ માટે જઈ રહી છે. જો તેમને એટલી જ ચિંતા છે તો ફેબ્રુઆરીમાં તેમની પાસે કેમ ન ગયા? રાહુલ ગાંધીની કાયદાકીય ટીમ કાયદા પ્રમાણે આનો જવાબ આપશે." જયરામ રમેશની સાથે-સાથે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત, કૉંગ્રેસ નેતા અને વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંધવી પણ રાહુલ ગાંધીના ઘરે પહોંચી ગયા છે.

#WATCH | 16 Opposition parties except TMC are demanding JPC but suddenly they (BJP) brought up an issue of what Rahul Gandhi said in London. They are presenting his statement in a distorted manner to divert attention from JPC&to defame Congress &Rahul Gandhi: Cong leader J Ramesh pic.twitter.com/MPDuGaWuik