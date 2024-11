Bengaluru woman accuses 10 year old boy of sexual abuse: પીડિત મહિલાએ એ પણ જણાવ્યું કે અનેક લોકોએ છોકરા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ બતાવી હતી અને તેને બચાવવા કહ્યું હતું કારણ કે તે એક "બાળક હતો અને તેણે અજાણતાં આવું કર્યું હોવું જોઈએ."

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી પોસ્ટનો સ્ક્રીનશૉટ (તસવીર: X)

બેંગલુરુની એક સોશિયલ મીડિયા ઇનફ્લુએન્સરે દસ વર્ષના છોકરા દ્વારા કામ પરથી તેના ઘરે પરત ફરી રહી હતી ત્યારે તેનું જાતીય શોષણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ કર્યો છે. આ વીડિયો ઈન્ટરનેટ (Bengaluru woman accuses 10 year old boy of sexual abuse) પર હવે વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેના પર લોકો પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે. પીડિત મહિલાએ એ પણ જણાવ્યું કે અનેક લોકોએ છોકરા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ બતાવી હતી અને તેને બચાવવા કહ્યું હતું કારણ કે તે એક "બાળક હતો અને તેણે અજાણતાં આવું કર્યું હોવું જોઈએ."

“મેં તેમને વીડિયો બતાવ્યા પછી જ લોકોએ મારા પર વિશ્વાસ કર્યો. આ ઘટના રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી અને તેથી જ લોકોએ મને ટેકો આપ્યો હતો. કલ્પના કરો કે લોકો સાથે કેટલી સમાન ઘટનાઓ બની હશે અને તેની જાણ કરવામાં આવી ન હતી," ઇનફ્લુએન્સર છોકરી, નેહા બિસ્વાલે વીડિયોમાં જણાવ્યું હતું. વીડિયોની શરૂઆત સોશિયલ મીડિયા ઇનફ્લુએન્સર (Bengaluru woman accuses 10 year old boy of sexual abuse) તેના અનુભવને શૅર કરે છે. પોસ્ટ અનુસાર, છોકરી શેરીમાં ચાલી રહી હતી ત્યારે સાયકલ પર એક છોકરો તેની પાસે આવ્યો અને તેને "હાય" સાથે આવકાર આપ્યો. તેના પછી સેકન્ડો પછી, છોકરો તેની પાસે ગયો અને ભાગી જતા પહેલા તેને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો.

મહિલાએ વીડિયો પણ શૅર કર્યો હતો, જેમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા મહિલાને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કરવામાં આવેલી ઘટનાની ઝલક આપવામાં આવી હતી. જોકે, કૅમેરામાં વ્યક્તિનો ચહેરો કેદ થયો નહોતો. આ ઘટનાની પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેમણે છોકરાની ઓળખ કરી હતી અને આ અંગે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે યુવતીને ટેકો આપ્યો હતો અને બેંગલુરુ (Bengaluru woman accuses 10 year old boy of sexual abuse) જેવા શહેરોમાં પણ મહિલા સુરક્ષાના અભાવની હાકલ કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે `ઉત્તર-દક્ષિણ` વિભાજન વિશે પણ ટિપ્પણીઓ મેળવી હતી, જ્યાં કેટલાક લોકોએ પીડિત છોકરીને "ડ્રામા ક્વીન" પણ કહી હતી. એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરી કે, "જો દિલ્હીમાં પણ આવું જ થવાનું હતું, તો મને આશ્ચર્ય થાય છે કે તમે પણ એવું જ વિચારતા હોત." "એકદમ ઘૃણાસ્પદ કન્ડા બિહેવિયર." “નોર્થીઝ પર વિશ્વાસ કરી શકાતો નથી. શા માટે તે સોશિયલ મીડિયા પર તેની અગ્નિપરીક્ષા શૅર કરી રહી છે, બેંગલુરુનું નામ બદનામ કરવા માગે છે, તે સરળતાથી ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.

An Instagram user, @nehabiswal120, has reported facing sexual harassment in BTM Layout, Bengaluru. She claims that while she was walking down the street, a boy on a bicycle approached her, greeted her with a "hi," and then inappropriately touched her before quickly fleeing the… pic.twitter.com/R6qXDnVUc8