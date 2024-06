રમતગમતના મહાકુંભ એવા ઓલિમ્પિકની શરૂઆત આવતા મહિનાથી થવાની છે. આને લઈને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન તરફથી એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

રમતગમતના મહાકુંભ એવા ઓલિમ્પિકની શરૂઆત આવતા મહિનાથી થવાની છે. આને લઈને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન તરફથી એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘ (IOA) સાથે ભાગીદારીમાં પેરિસમાં થનારી ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં દેશનું પહેલું કન્ટ્રી હાઉસ જેને ઈન્ડિયા હાઉસ કહેવામાં આવશે. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા બનાવવામાં આવતા આ ઈન્ડિયા હાઉસને પેરિસના પ્રતિષ્ઠિત પાર્ક ડે લા વિલેટમાં બનાવવામાં આવ્યું છે.

પાર્કમાં ઈન્ડિયા હાઉસ સિવાય નેધરલેન્ડ, કેનેડા, બ્રાઝીલ અને મેઝબાન ફ્રાન્સ સહિત 14 દેશના કન્ટ્રી હાઉસ હશે. ઈન્ડિયા હાઉસ ફક્ત ભારતીયો માટે જ નહીં પણ આના દરવાજે વિશ્વભરના એથલીટો, ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ અને રમતપ્રેમીઓ માટે ખુલ્લા રહેશે. ઈન્ડિયા હાઉસમાં વિશ્વના દરેક ખૂણેથી આવેલા લોકોને ભારતની પ્રતિભા, ક્ષમતા અને મહત્વાકાંક્ષાની એક ઝલક દેખાશે. ભારતની ધરતીને પ્રતિભા અને વિવિધતાના ધની માનવામાં આવે છે. સંસ્કૃતિથી લઈને કલા અને રમતગમતથી લઈને યોગ, હસ્તકલા, સંગીત અને પરંપરાગત ભારતીય વાનગીઓ, ઈન્ડિયા હાઉસ આ ઘરમાં પીરસવામાં આવશે.

