અકસ્માતમાં 4 જણના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે, જ્યારે એકે હૉસ્પિટલ લઈ જતી વખતે રસ્તામાં જીવ ગુમાવ્યો. બધા ઇજાગ્રસ્તોને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મહારાષ્ટ્રના (Maharashtra) ખોપોલી (Khopoli) વિસ્તારમાં મુંબઈ પુણે એક્સપ્રેસવે (Mumbai-Pune Expressway) પર શુક્રેવારે એક ભીષણ રોડ અકસ્માત (Road Accident) થયો છે. ખોપોલી વિસ્તાર નજીક મુંબઈ-પુણે એકસ્પ્રેસવે પર આજે સવારે એક કારની બીજા વાહન સાથે અથડામણ થવાથી 5ના મોત થયા જ્યારે 3 ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત છે. માહિતી પ્રમાણે અકસ્માતમાં 4ના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા, જ્યારે એકનું હૉસ્પિટલ લઈ જતી વખેત મૃત્યુ થયું છે. તો બધા ઈજાગ્રસ્તોને એમજીએમ હૉસ્પિટમાં દાખલ કરાવવામાં આવ્યા છે.

હાલ પોલીસે આ મામલે એક્સિડેન્ટલ ડેથનો કેસ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ આ વાતની તપાસમાં લાગી ગઈ છે કે આખરે અકસ્માત થયો કેવી રીતે? સાથે જ જો ડ્રાઇવરે નશાની હાલતમાં ગાડી તો નહોતી ચલાવી ને. હૉસ્પિટલમાં દાખલ ઈજાગ્રસ્તો સાથે પણ પોલીસ વાત કરશે.

