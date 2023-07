આ ઘટના મુંબ્રા રેલવે સ્ટેશન (Mumbai Local Train Derails At Mumbra Station) પાસે બની છે. ટિટવાલા લોકલનો પહેલો કોચ પાટા પરથી ઊતરી ગયો છે

પ્રતીકાત્મક તસવીર

થાણેથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મધ્ય રેલવે લાઇન પર એક લોકલ ટ્રેન (Mumbai Local Train) પાટા પરથી ઊતરી ગઈ છે. આ ઘટનાથી ચકચાર મચી જવા પામી છે. આ ઘટના મુમ્બ્રા રેલવે સ્ટેશન (Mumbai Local Train Derails At Mumbra Station) પાસે બની છે. ટિટવાલા લોકલનો પહેલો કોચ પાટા પરથી ઊતરી ગયો છે, જેના કારણે મધ્ય રેલવેની ડાઉન સાઇડ જતી ધીમી ગતિની લાઇનનો વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો છે. જોકે, ઘટનામાં કોઈ નુકસાનની માહિતી નથી, પરંતુ આ ઘટનાને કારણે લોકલ ટ્રાફિક પર મોટી અસર જોવા મળી રહી છે.

સેન્ટ્રલ રેલવે (Central Railway) લાઇન પર ધીમી લોકલનો વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો છે, જેના કારણે મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. રાત્રિનો સમય એ ધસારો સમય છે. લાખો નાગરિકો તેમનું કામ પૂર્ણ કરીને ઘરે જઈ રહ્યા છે. તે માટે તેઓ મુંબઈ લોકલ દ્વારા મુસાફરી કરે છે, પરંતુ આ મુસાફરો માટે અણધાર્યા સમાચાર આવ્યા છે. મુમ્બ્રા રેલવે સ્ટેશન પર આ અણધારી ઘટના બની છે, જેના કારણે વાહનવ્યવહાર પર અસર પડી છે. હવે સેન્ટ્રલ રેલવે દ્વારા વાહનવ્યવહાર પૂર્વવત થયો હોવાની માહિતી આપવામાં આવી છે.

હકીકતે મુમ્બ્રા સ્ટેશન પર ફ્લેટ નં.૧ પર ટિટવાલા જતી ધીમી લોકલ ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવી. આ સમયે આ ટ્રેનનો પહેલો કોચ પ્લેટફોર્મની કિનારે અથડાયો હતો. આ ઘટનાને કારણે થોડીવાર માટે ટ્રેનને ત્યાં જ રોકવામાં આવી હતી, જે બાદ રેલવે કર્મચારીઓ ત્યાં દોડી ગયા હતા. ટ્રેનને મુમ્બ્રા પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર 9.20 અને 9.45 કલાકની વચ્ચે રોકવામાં આવી હતી, તેવી માહિતી મધ્ય રેલવેએ ટ્વીટ કરીને આપી છે.

At Mumbra station Platform no. 1-



CSMT to TITWALA Slow local-



Edge of platform touched to coach of train. Due to rubbing, train checked by staff. It`s found normal.



Train detained from 21.20 hrs to 21.45 hrs at Mumbra Platform no.1. Train departed now at PF no. at 21.45 hrs