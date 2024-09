આદિત્ય ઠાકરે બગડ્યા, સોશ્યલ મીડિયા પર કર્યા આકરા સવાલો શિંદે-ભાજપા સરકાર બદલાપુરમાં થયેલા બળાત્કાર કેસમાં કોને બચાવવા માટે મરણિયા પ્રયાસ કરે છે, સંજય રાઉતે પણ માર્યું મહેણું

પોલીસ કસ્ટડીમાં અક્ષય શિંદે - ફાઇલ તસવીર - નવનીત બારહટે

બદલાપુરની એક શાળામાં થયેલા યૌન શોષણના કેસમાં આરોપી અક્ષય શિંદેને 23 સપ્ટેમ્બરે મુંબ્રા બાયપાસ પર પોલીસે ગોળી મારી દીધી હતી. શિવસેના (UBT)ના નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભાજપ-એકનાથ શિંદે વહીવટીતંત્ર જ્યાં આ ઘટના ઘટી હતી તે બદલાપુર શાળા પ્રશાસન સાથે સંકળાયેલી અમુક વ્યક્તિઓને રક્ષણ આપે છે તેમ કહી આ સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ઠાકરેએ બદલપુર એન્કાઉન્ટરના એક દિવસ પછી આ ટિપ્પણી કરી છે. આરોપી અક્ષય શિંદેની 23 સપ્ટેમ્બરે મુંબ્રા બાયપાસ પર પોલીસે ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી.

આદિત્ય ઠાકરેએ શાળાના ટ્રસ્ટીઓની ભૂમિકા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો :છે. જેઓ કથિત રીતે વહીવટ સાથે જોડાયેલા છે તેમને શા માટે આ ઘટનાની જવાબદારીમાંથી મુક્તિ અપાઇ છે તેવો સવાલ તેમણે કર્યો.

ભૂતપૂર્વ પ્રધાને શિંદે સેનાના નેતા વામન મ્હાત્રે વિશે પણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, જેમણે અસંવેદનશીલ ટિપ્પણી સાથે આ મુદ્દાને આવરી લેવાના પત્રકારના ઉદ્દેશ્ય પર કથિત રીતે પ્રશ્ન કર્યો હતો. ઠાકરેએ મ્હાત્રે સામે કાર્યવાહીની ન થઇ હોવાની બાબતને વખોડી કાઢી અને તેમને બચાવવાના શાસનના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા.

