Wisconsin School Firing: અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચે ત્યાં સુધીમાં તો હુમલાખોરનું પણ મોત થઈ ગયું હતું. અન્ય બે લોકોના મોત નિપજ્યાં છે.

ગોળીબારની પ્રતીકાત્મક તસવીર

અમેરિકામાંથી ભયાવહ ઘટના (Wisconsin School Firing) સામે આવી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર અહીંની એક સ્કૂલમાં ગોળીબાર થયો છે. વિસ્કોન્સિનના મેડિસનમાં એક ક્રિશ્ચિયન સ્કૂલમાં ગોળીબાર થતાં જ બે લોકોના મોત નિપજ્યાં છે.

બે લોકોના મોત- અનેક લોકો થયા ઘાયલ

પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર જે લોકોના મોત (Wisconsin School Firing) થયા છે તેમાં એક ટીચર તેમ જ એક સ્ટુડન્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ ગોળીબાર ‘એબન્ડન્ટ લાઈફ ક્રિશ્ચિયન નામની સ્કૂલમાં કરવામાં આવ્યો હતો. બે લોકોના મોત ઉપરાંત આ ઘટનામાં અન્ય ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે.

આ ગોળીબાર એવી સ્કૂલમાં થયો છે જ્યાં લગભગ 390 સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. બપોરના સમયે ચાલુ સ્કૂલ દરમિયાન આ ઘટના બનતા જ જાનહાનિ થઈ છે.

૧૭ વર્ષની છોકરીએ કર્યો ગોળીબાર?

એક અધિકારીએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે જે ગોળીબારની ઘટના સામે આવી છે તેને અંજામ આપનાર 17 વર્ષની સ્ટુડન્ટ જ છે, પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચે ત્યાં સુધીમાં તો હુમલાખોરનું પણ મોત થઈ ગયું હતું.

તમને જણાવી દઈએ કે પહેલા તો પોલીસે આ ઘટના (Wisconsin School Firing)માં કુલ પાંચ લોકોના મોત થયા હોવાની માહિતી આપી હતી. આજનો દિવસ માત્ર મેડિસન માટે જ નહીં પરંતુ આખા અમેરિકા માટે દુઃખદ દિવસ ગણી શકાય. જે જે લોકોની હાલત ગંભીર છે તે તમામ લોકોની અત્યારે સારવાર ચાલી રહી છે.

હજી સુધી આ ગોળીબારની ઘટના પાછળનું કોઈ કારણ સામે આવ્યું નથી. જોકે, ઘટનાસ્થળેથી પોસ્ટ કરાયેલા વીડિયોમાં પોલીસ ઉપરાંત એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ પણ નજરે ચઢે છે. આ ઘટના બનતા જ રેસ્ક્યૂ ટીમનાં સભ્યો પણ દોડીને આવ્યા હતા. પણ, અત્યારસુધી આ ઘટનાનું કારણ સામે આવ્યું નથી.

જો બાઈડને આ ઘટનાને આઘાતજનક અને અવિવેકી ગણાવીને વ્યક્ત કર્યો શોક

Today, families in Madison, Wisconsin are grieving the loss of those who were killed and wounded at Abundant Life Christian School.



It’s shocking and unconscionable.



We need Congress to act. Now.