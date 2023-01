ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશનના કૉમ્પ્યૂટર્સમાં ટેક્નિકલ ફૉલ્ટ આવ્યો છે, જેના પછી આખા સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં ફ્લાઈટ્સ પર પ્રભાવ પડ્યો છે. `સ્કાઈ ન્યૂઝ` પ્રમાણે, કુલ મળીને અત્યાર સુધી 760 ફ્લાઈટ રદ થઈ અથવા તો મોડેથી ઑપરેટ કરવામાં આવી રહી છે.

અમેરિકામાં ઍરપૉર્ટ પર ઍર ટ્રાફિક કન્ટ્રોલના કૉમ્પ્યૂટરોમાં એકાએક આવેલી ટેક્નિકલ ખામી બાદ આખા દેશની ઍરલાઈનની બધી ફ્લાઈટ આગામી આદેશ સુધી અટકાવી દેવામાં આવી છે. ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશનના કૉમ્પ્યૂટર્સમાં ટેક્નિકલ ફૉલ્ટ આવ્યો છે, જેના પછી આખા સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં ફ્લાઈટ્સ પર પ્રભાવ પડ્યો છે. `સ્કાઈ ન્યૂઝ` પ્રમાણે, કુલ મળીને અત્યાર સુધી 760 ફ્લાઈટ રદ થઈ અથવા તો મોડેથી ઑપરેટ કરવામાં આવી રહી છે. ફ્લાઈટ ટ્રેકર FlightAware.com પ્રમાણે-91 ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી ચૂકી છે.

યૂએસ મીડિયાએ ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશન (FAA)ના હવાલે આ માહિતી આપી છે. ફેડરલ એવિએશન એજન્સીએ કહ્યું, NOTAM (નૉટિસ ટૂ ઍર મિશન્સ) સિસ્ટમ `ફેઈલ થઈ ગઈ છે.` FAAએ નવા નિવેદનમાં કહ્યું કે આ કૉમ્પ્યૂટર સિસ્ટમમાં આવેલા ટેક્નિકલ ફૉલ્ટને કારણે થયું છે. ખરાબીની ખબર પડી ગઈ છે. ફ્લાઈટ ઑપરેશન્સ ટૂંક સમયમાં જ રિસ્ટોર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે.

NOTAM આખા ફ્લાઈટ ઑપરેશનનો સૌથી મહત્વનો ભાગ ગોય છે. આની મદદથી જ ફ્લાઈટ્સના ટેકઑફ કે લેન્ડિંગની માહિતી મળે છે. NOTAM રિયલ ટાઈમ ડેટા લઈને ઍરપૉર્ટ ઑપરેશન્સ અથવા ઍર ટ્રાફિક કન્ટ્રોલ (ATC)ને આપે છે. ત્યાર બાદ એટીસી આને પાઈલટ્સ સુધી પહોંચાડે છે.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.