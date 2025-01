Attack in America on New Year: અન્ય એક ઘટનામાં, યુએસ પ્રમુખ-ચૂંટાયેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની લાસ વેગાસ હોટેલની બહાર પાર્ક કરાયેલ ટેસ્લા સાયબરટ્રકમાં વિસ્ફોટ થયો, જેમાં દરવાજાની નજીક ઊભેલા એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું.

ટૅસ્લા સાયબરટ્રક ટ્રમ્પ હોટલના પ્રવેશદ્વારની સામે વિસ્ફોટ થયો હતો (તસવીર: એજન્સી)

નવા વર્ષ 2025ની શરૂઆતમાં જ અમેરિકામાં (Attack in America on New Year) એકાએક ત્રણે મોટી દુર્ઘટના બની છે. અમેરિકામાં જુદા જુદા સ્થળોએ છેલ્લા 24 કલાકમાં આ ત્રીજો મોટો હુમલો છે. આ નવા હુમલામાં એક હુમલાખોરે ન્યૂ યૉર્કના ક્વીન્સ વિસ્તારમાં એક નાઈટ ક્લબમાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો હતો જેમાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટના જ્યાં બની તે નાઈટ ક્લબનું નામ અમજુરા નાઈટ ક્લબ છે. ગોળીબાર ગઈ રાત્રે લગભગ 11.45 કલાકે થયો હોવાના અહેવાલ છે.

પોલીસ વિભાગના બહુવિધ એકમોએ વિસ્તારને સુરક્ષિત કરવા અને શકમંદોને પકડવા માટે જમૈકા લોંગ આઇલેન્ડ રેલ રોડ સ્ટેશન નજીક ગોળીબારના દ્રશ્ય પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. જોકે હજુ સુધી આરોપીઓની ઓળખ થઈ શકી નથી. સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, પીડિતોની પણ સ્થિતિ હજુ જાણી શકાઈ નથી. આ પહેલા બુધવારે અમેરિકાના ન્યૂ ઓર્લિયન્સ શહેરમાં (Attack in America on New Year) નવા વર્ષની ઉજવણી કરી રહેલા લોકો પર એક ડ્રાઈવરે તેની પીકઅપ ટ્રકને ટક્કર મારી હતી અને ગોળીબાર કર્યો હતો. આમાં 15 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 35થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. હુમલાખોર ટ્રક ડ્રાઈવર પોલીસ સાથેની અથડામણમાં માર્યો ગયો હતો. તેની ઓળખ ટેક્સાસના 42 વર્ષીય અમેરિકી નાગરિક શમશુદ્દીન જબ્બાર તરીકે થઈ છે.

આ ઘટનાના થોડા કલાકો પછી, એક ટેસ્લા સાયબરટ્રક લાસ વેગાસમાં ટ્રમ્પ ઇન્ટરનેશનલ હોટેલની (Attack in America on New Year) બહાર વિસ્ફોટ થયો, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું અને 7 લોકો ઘાયલ થયા. યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડને જણાવ્યું હતું કે કાયદા અમલીકરણ ન્યુ ઓર્લિયન્સ હુમલા અને ટેસ્લા સાયબરટ્રક વિસ્ફોટ વચ્ચેના કોઈપણ સંભવિત જોડાણની તપાસ કરી રહ્યું છે. કારણ કે બન્ને ઘટનાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વાહનો એક જ કાર ભાડે આપતી સાઇટ `ટુરો` પરથી ભાડે લેવામાં આવ્યા હતા.

"અમે લાસ વેગાસમાં ટ્રમ્પ હોટેલની (Attack in America on New Year) બહાર સાયબરટ્રકના વિસ્ફોટને ટ્રેક કરી રહ્યા છીએ. કાયદા અમલીકરણ અને ગુપ્તચર સમુદાય આની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે, જેમાં ન્યૂ ઓર્લિયન્સમાં હુમલા સાથે કોઈ સંભવિત જોડાણ છે કે કેમ," એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. અન્ય એક ઘટનામાં, યુએસ પ્રમુખ-ચૂંટાયેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની લાસ વેગાસ હોટેલની બહાર પાર્ક કરાયેલ ટેસ્લા સાયબરટ્રકમાં વિસ્ફોટ થયો, જેમાં દરવાજાની નજીક ઊભેલા એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું. અહેવાલો અનુસાર ટ્રકમાં ફટાકડા, ગૅસ ટૅન્ક અને કેમ્પનું બળતણ હતું.