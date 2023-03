તાજેતરમાં જ એક વર્ષની બાળકીના મગજમાં 4 ઈન્ચ સુધી વધી ચૂકેલું એક ભ્રૂણ જોવા મળ્યું. જેના સીટી સ્કેનને જોતાં ડૉક્ટર્સની ટીમને મોટો આંચકો લાગ્યો. હાલ સફળ ઑપરેશન બાદ ભ્રૂણ કાઢી લેવામાં આવ્યું છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર (સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક)

વિશ્વ વિકાસ તરફ તેજીથી આગળ વધી રહ્યું છે. એવામાં વિશ્વના અનેક ક્ષેત્રોમાં સતત થતા ફેરફાર અને વિકાસને કારણે નવી-નવી શોધ થતી રહે છે. આની સૌથી વધારે અસર મેડિકલ સાયન્સના ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. જેને કારણે નવી ટેક્નિકની મદદથી અનેક ગંભીર રોગની સારવાર સરળતાથી થઈ શકે છે. કેન્સરથી લઈને અનેક ઘાતક રોગની સારવાર મેડિકલ સાયન્સના વિકાસને કારણે સરળ થઈ શકી છે.

હાલના દિવસોમાં એક એવી અજીબ ઘટના સામે આવી છે. જેને સાંભળીને દરેકના પરસેવા છૂટી ગયા છે. તો, મેડિકલ સાયન્સમાં આને એક અજાયબી તરીકે માનવામાં આવે છે. હકિકતે ચીનમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જેણે વિશ્વમાં મેડિકલ સાયન્સના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા છે. માહિતી પ્રમાણે ખબર પડે છે કે ચીનમાં એક વર્ષની બાળકીના મગજમાં ભ્રૂણ મળ્યું છે. જેની માહિતી મળ્યા બાદ સાયન્ટિસ્ટોના મોં ખુલ્લાના ખુલ્લા રહી ગયા છે.

