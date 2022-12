રાહુલ ગાંધીએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Narendra Modi)નાં માતોશ્રી હીરાબા (Hiraba)એ શુક્રવારે વહેલી સવારે અમદાવાદની હૉસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધાં. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમની માતા હીરાબેન મોદીના પાર્થિવદેહને અંતિમયાત્રા દરમિયાન કાંધ આપી હતી અને અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. કૉંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી, જેડી-યુના નીતિશ કુમાર, શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉત સહિત તમામ પક્ષના રાજકીય નેતાઓએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.

રાહુલ ગાંધીએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું કે, "વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબાના નિધનના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. આ મુશ્કેલ સમયે, હું તેમના અને તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના અને પ્રેમ વ્યક્ત કરું છું.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी, श्रीमती हीरा बा के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।



इस मुश्किल समय में, मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 30, 2022

શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે)ના સંજય રાઉતે કહ્યું કે, "માતાની છત્રછાયા ગુમાવવા જેવું કોઈ અનાથત્વ નથી. માતાને ગુમાવવાનું દુઃખ ખૂબ જ મોટું છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનાં માતા હીરાબેનનાં દુઃખદ અવસાનથી તેમના પરિવારને આઘાત લાગ્યો છે. ભગવાન હીરાબેનના દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે. અમે મોદી પરિવારના દુઃખમાં સહભાગી છીએ."

રાષ્ટ્રવાદી કૉંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડા શરદ પવારે એક ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું કે, "નરેન્દ્રભાઈ, તમારી માતાના નિધન વિશે જાણીને મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. આ જીવનમાં એક પૂરી ન કરી શકાય એવી ખોટ છે. માતાના અવસાનથી તેમને જે ખોટ સાલી છે તે બદલ સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. તેમના આત્માને શાશ્વત શાંતિ મળે."

Narendra Bhai , I am deeply saddened to know about passing away of your mother. It’s an irreparable loss of a irreplaceable person in life ! Please accept my sincere condolences on her loss. May her soul rest in eternal peace.@narendramodi — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) December 30, 2022

કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ દિલથી શોક વ્યક્ત કર્યો છે. ખડગેએ કહ્યું કે, "હીરાબેન મોદીના નિધન વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. નરેન્દ્ર મોદીજી પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. અમારા વિચારો અને પ્રાર્થનાઓ આ દુઃખની ઘડીમાં સમગ્ર પરિવાર સાથે છે."

Deeply saddened to hear about the demise of Smt. Heeraben Modi.



My heartfelt condolences to Sri @narendramodi ji on the loss of his beloved mother. Our thoughts and prayers are with the entire family in this hour of grief. — Mallikarjun Kharge (@kharge) December 30, 2022

સમાજવાદી પાર્ટીએ એક નિવેદનમાં વડાપ્રધાનના માતાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. “વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબેન મોદીનું અવસાન, અત્યંત દુઃખદ છે! ભગવાન દિવંગત આત્માને તેમના પવિત્ર ચરણોમાં સ્થાન આપે. શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના. હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ!"

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबेन मोदी जी का देहावसान, अत्यंत दुखद!



ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।



शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना।



भावभीनी श्रद्धांजलि! — Samajwadi Party (@samajwadiparty) December 30, 2022

શિરોમણી અકાલી દળના પ્રમુખ સુખબીર સિંહ બાદલે કહ્યું કે, “વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીના પ્રિય માતા, હીરાબેન મોદીજીના નિધન વિશે જાણીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. માતાને ગુમાવવાની શૂન્યતા ભરી શકે તેવું કંઈ નથી. દુઃખની આ ઘડીમાં અમે મોદીજી અને તેમના પરિવાર સાથે છીએ.”

Deeply saddened to learn about the demise of Smt. Heeraben Modi Ji, beloved mother of Prime Minister @narendramodi Ji. There’s nothing that can fill the void of losing mother.

My thoughts & prayers are with Modi Ji & his family in this hour of grief. ?? pic.twitter.com/sfSCb3GirP — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) December 30, 2022

આજે સવારે ગુજરાત પહોંચેલા પીએમ મોદીએ સૌપ્રથમ તેમની માતાને તેમના રાયસન નિવાસસ્થાને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી અને ત્યારબાદ અંતિમ સંસ્કાર માટે મૃતદેહને સ્મશાન ગૃહમાં લઈ ગયા હતા. પીએમ મોદી અને તેમના બે ભાઈઓએ અંતિમ વખત તેમની માતાને વિદાય આપતાં ચિતા પ્રગટાવી હતી.