કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું કે અમે 70 દિવસથી પ્રવાસ કરી રહ્યા છીએ. લાખો લોકો અમારી સાથે પ્રવાસમાં છે. યાત્રામાં તમામ જાતિ અને ધર્મના લોકો ઉમટી પડે છે.

રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી (Rahul Gandhi)પણ ગુજરાતના ચૂંટણી જંગ (Gujarat Election 2022)માં ઉતર્યા છે. સોમવારે (21 નવેમ્બર) તેમણે ગુજરાતમાં તેમની પ્રથમ રેલી યોજી હતી. રાહુલ ગાંધીએ સુરત (Rahul Gandhi Surat)માં જનસભાને સંબોધી હતી. કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું કે અમે 70 દિવસથી પ્રવાસ કરી રહ્યા છીએ. લાખો લોકો અમારી સાથે પ્રવાસમાં છે. યાત્રામાં તમામ જાતિ અને ધર્મના લોકો ઉમટી પડે છે. આ યાત્રા દરમિયાન બે લોકો શહીદ થયા છે, પરંતુ યાત્રા અટકી નથી.

રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું કે `એક ગુજરાતી મહાત્મા ગાંધીએ ભારતને એક કરવાનું કામ કર્યું હતું. જ્યારે અમે ખેડૂત સાથે વાત કરીએ છીએ ત્યારે અમને દુઃખ થાય છે. ખેડૂતને યોગ્ય ભાવ મળતો નથી, ખેડૂતોની લોન માફ થતી નથી. આ દેશમાં યુવાનોનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ રહ્યું છે.` તેમણે કહ્યું કે ભારતના પ્રથમ અને વાસ્તવિક માલિક આદિવાસીઓ છે. આદિવાસીઓને તેમની જમીનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે.

`ભાજપ આદિવાસીઓની પ્રગતિ નથી ઈચ્છતી`

પૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું કે મારી દાદી (ઇન્દિરા ગાંધી)એ મને શીખવ્યું હતું કે દેશના પ્રથમ માલિક આદિવાસી છે. ભાજપ આદિવાસીઓની પ્રગતિ કરવા માંગતી નથી. ભાજપ તમને આદિવાસી નહીં પણ વનવાસી કહીને તમારી ઓળખ ભૂંસી રહી છે. ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન ખેડૂતો, યુવાનો અને આદિવાસીઓને મળ્યા અને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી તેમની પીડા અનુભવી. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આદિવાસીઓના ઇતિહાસ અને જીવનશૈલીનું રક્ષણ થાય.

Surat, Gujarat: Adivasis are the first owners of India but BJP calls them `vanvasis` whose land can be snatched by BJP &given to 2-3 industrialists. They don`t want Adivasis to live in cities, get access to education, health&employment: Cong MP Rahul Gandhi #GujaratElection202 pic.twitter.com/aQPzrfQURk