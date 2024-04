નામાંકન દાખલ કરાવતા પહેલા રાહુલ ગાંધીએ વાયનાડમાં એક રોડ શૉ કર્યો. આ દરમિયાન તેમનાં બહેન પ્રિયંકા ગાંધી પણ તેમની સાથે હતાં. રોડ શૉમાં લગભગ હજારોની સંખ્યામાં લોકો સામેલ થયા.

રાહુલ ગાંધી (ફાઈલ તસવીર)

નામાંકન દાખલ કરાવતા પહેલા રાહુલ ગાંધીએ વાયનાડમાં એક રોડ શૉ કર્યો. આ દરમિયાન તેમનાં બહેન પ્રિયંકા ગાંધી પણ તેમની સાથે હતાં. રોડ શૉમાં લગભગ હજારોની સંખ્યામાં લોકો સામેલ થયા.

Rahul Gandhi Nomination Wayanad: કૉંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ વાયનાડ નિર્વાચન ક્ષેત્રમાંથી પોતાનું નામાંકન દાખલ કરી લીધું છે. નામાંકન દાખલ કરતા પહેલા તેમણે વાયનાડમાં રોડ શૉ કર્યો. આ દરમિયાન તેમનું જબરજસ્ત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. રોડ શૉમાં લગભગ હજારોની સંખ્યામાં લોકોએ ભાગ લીધો. જણાવવાનું કે 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં રાહુલ ગાંધીએ વાયનાડમાંથી ચાર લાખથી વધારે મતના મોટા અંતરથી જીત હાંસલ કરી હતી.

નામાંકન દાખલ કરતાં પહેલાં રાહુલ ગાંધીએ કર્યો રોડ શૉ

રાહુલ ગાંધીનો રોડ શો સવારે 11 વાગે શરૂ થયો હતો. તેમણે લોકોને સંબોધિત પણ કર્યા હતા. કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "તમારો સંસદસભ્ય બનવું એ મારા માટે સન્માનની વાત છે. હું તમને એક મતદાર તરીકે જોતો નથી. હું તમારી સાથે એ જ રીતે વર્તે છે અને હું તમારી બહેન સાથે જે રીતે વર્તે છે તે જ રીતે તમારા વિશે વિચારું છું." કારણ કે મારી માતા, વાયનાડમાં બહેન, ભાઈ અને પિતા ઘરોમાં રહે છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "અમે ન્યાયના નવા યુગમાં પ્રવેશી રહ્યા છીએ. હું સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે જનતાની સેવા કરવા માંગુ છું." (Rahul Gandhi Nomination Wayanad)

#WATCH | Lok Sabha elections 2024 | Kerala: Congress party`s sitting MP and candidate Rahul Gandhi files his nomination from Wayanad



His sister and party`s general secretary Priyanka Gandhi Vadra is also present with him.



CPI has fielded Annie Raja from this seat and BJP has… pic.twitter.com/NoFpSbcLto — ANI (@ANI) April 3, 2024

રાહુલે માનવ-પ્રાણી સંઘર્ષ પર પ્રતિક્રિયા આપી

Rahul Gandhi Nomination Wayanad: રાહુલ ગાંધીએ માનવ-પ્રાણી સંઘર્ષના મુદ્દે પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું, "રાજ્યમાં માનવ-પ્રાણી સંઘર્ષ અને મેડિકલ કોલેજ બનાવવા જેવા મુદ્દાઓ છે. હું આ લડાઈમાં વાયનાડના લોકોની સાથે ઉભો છું. અમે મેડિકલ કોલેજ બનાવવા માટે સરકાર પર દબાણ લાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. મેં પણ લખ્યું. મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો હતો, પરંતુ કમનસીબે પ્રક્રિયા આગળ વધી શકી નથી. મને વિશ્વાસ છે કે દિલ્હીમાં અમારી સરકાર બનશે અને જ્યારે કેરળમાં પણ અમારી સરકાર બનશે ત્યારે અમે આ મુદ્દાઓને ઉકેલીશું."

#WATCH | Wayanad, Kerala: Congress MP Rahul Gandhi says, "It has been an honour for me to be your member of Parliament. I don`t treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka. So in the houses of… pic.twitter.com/W38zqgz3VM — ANI (@ANI) April 3, 2024

કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આ ચૂંટણી લોકશાહી અને બંધારણની લડાઈ માટે છે. એક તરફ કેટલીક શક્તિઓ છે જે દેશના લોકતંત્ર અને બંધારણને નષ્ટ કરવા માંગે છે. બીજી તરફ એક એવી શક્તિ છે જે દેશના લોકતંત્ર અને બંધારણને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તે તમને સ્પષ્ટ છે કે કોણ કોના પક્ષમાં છે. બંધારણ પર કોણ હુમલો કરી રહ્યું છે તે સ્પષ્ટ છે.

#WATCH | Wayanad, Kerala: Congress MP Rahul Gandhi says, "There is an issue of man-animal conflict, medical college issue. I stand with the people of Wayanad in this fight. We have tried to pressurise the government on the medical college, I have written letters to the CM. But… pic.twitter.com/zQbUYIUeQW — ANI (@ANI) April 3, 2024

રાહુલ ગાંધીની આ રેલીમાં તેમની બહેન પ્રિયંકા ગાંધી ઉપરાંત અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિ (AICC)ના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ અને દીપા દાસ, AICCની વિદ્યાર્થી પાંખ નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI)ના પ્રભારી કન્હૈયા કુમાર, રાજ્યમાં વિપક્ષ એસેમ્બલી વીડી સતીસન અને કેપીસીસી (કેરળ પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટી)ના કાર્યકારી પ્રમુખ એમએમ હસન પણ હાજર હતા.

તમને જણાવી દઈએ કે રાહુલ ગાંધી વાયનાડ લોકસભા સીટથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, બીજેપી રાજ્ય એકમના અધ્યક્ષ કે. સુરેન્દ્રન અને કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (CPI)ના નેતા એની રાજા સામે ચૂંટણી લડશે. કેરળમાં લોકસભા ચૂંટણી માટે 26 એપ્રિલે મતદાન થશે.