PM મોદીના અપમાનને કારણે આફ્રિદી પર ભડક્યા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ ઑલરાઉંડર યુવરાજ સિંહે પૂર્વ પાકિસ્તાની કૅપ્ટન શાહિદ આફ્રિદીના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે આપેલા નિવેદન પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. યુવરાજે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્વીટ કરી પાકિસ્તાની ક્રિકેટરના નિવેદન પર નિરાશા વ્યક્ત કરી છે અને કહ્યું કે તે આવા શબ્દો ક્યારેય સહન નહીં કરે.

કોરોના વાયરસ સંક્રમણ ફેલાવા બાદ પાકિસ્તાનની મદદ કરવા માટે હાથ આગળ વધારનાર યુવરાજ સિંહને રવિવારે ખૂબ જ નિરાશા થઈ. યુવરાજે કેટલાક દિવસ પહેલા જ પૂર્વ પાકિસ્તાની કૅપ્ટન શાહિદ આફ્રિદીની સંસ્થાને કોરોનાની જંગ લડવા માટે મદદ રાસિ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. રવિવારે આફ્રિદીના પીએમ મોદી પર આપેલા નિવેદનને સાંભળ્યા પછી તે ખૂબ જ નિરાશ થયો છે. યુવરાજે આ ટ્વીટ પણ કર્યું છે.

Really disappointed by @SAfridiOfficial‘s comments on our Hon’b PM @narendramodi ji. As a responsible Indian who has played for the country, I will never accept such words. I made an appeal on your behest for the sake of humanity. But never again.



Jai Hind 🇮🇳