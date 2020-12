કોહલીએ વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય પ્રેક્ષકોને સ્મિથનો હુરિયો બોલાવતા કેમ રોક્યા?

વિરાટ કોહલી અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્ટીવ સ્મિથ ચાર ટેસ્ટ સીરિઝની પ્રથમ ટેસ્ટ પહેલાં પોતપોતાના ક્રિકેટિંગ કરિયર વિશે વાતચીત કરવા ભેગા થયા હતા. બંનેએ આ દરમિયાન 2019 વનડે વર્લ્ડ કપની એ ઘટના વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી જ્યારે કોહલીએ સ્ટિવ સ્મિથનો હુરિયો બોલાવતા ભારતીય પ્રેક્ષકોને રોક્યા હતા.

Virat Kohli was the winner of the 2019 ICC Spirit of Cricket award for asking his team's fans to stop booing Steve Smith during #CWC19 👏



Should this moment win the ICC Spirit of Cricket Award of the Decade?



Cast your VOTE 🗳️ https://t.co/Ib6lqGqUOi pic.twitter.com/cJ5HP1hfWy