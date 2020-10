જાણિતા ક્રિકેટ કોમેન્ટેટર અને પત્રકાર કિશોર ભિમાણીનું નિધન

પૂર્વ ક્રિકેટ કોમેનટેટર અને અનુભવી પત્રકાર કિશોર ભિમાણીએ ગુરુવારે છેલ્લા શ્વાસ લીધા હતા. તેમણે ક્રિકેટ અને મીડિયાને જે આપ્યું છે તેની પ્રશંસા કરતા આ ક્ષેત્રના દરેક લોકોએ તેમના પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરતા શ્રદ્ધાંજલી આપી હતી.

બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે તેઓ મહાભારત સિરિયલના 'સમય' એવા હરીષ ભિમાણીના મોટા ભાઈ અને જાણીતા કોમેન્ટેટર ગૌતમ ભિમાણીના પિતા હતા. ભિમાણી પરિવાર મૂળ કચ્છનો છે અને માંડવીમાં તેમના નામે વર્ષોથી 'ભિમાણી કિલોક ટાવર' પણ છે.

મીડિયા અને કોમેન્ટ્રીમાં દશકો સુધી ફાળવો આપવા બદલ ભિમાણીને વર્ષ 2013માં ભારતના ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર અને વર્તમાન હેડ કોચ રવિ શાસ્ત્રીના હસ્તે લાઈફટાઈમ અચિવમેન્ટ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.

The man who called the 1986 Tied Test is no more. Rest in peace, Kishore Bhimani. — Clayton J Murzello (@ClaytonMurzello) October 15, 2020

તે વખતે રવિ શાસ્ત્રીએ ભિમાણી કેવા પ્રકારના વ્યક્તિ છે એ સમજાવતા કહ્યું કે, મને યાદ છે તે કેવી ત્વરિત કમેન્ટ આપતા હતા. ઈડન ગાર્ડનમાં એક ટેસ્ટ મેચમાં હુ ખોટો શોટ રમ્યો હતો તેથી તેમણે મારી ટીકા કરી હતી અને એ જ દિવસે સાંજે તેમના ઘરે અમે ડ્રીન્ક કરી રહ્યા હતા.

Farewell Kishore Bhimani. Cricket journalist and a true lover of #Kolkata — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) October 15, 2020

‘વોઈસ ઓફ ક્રિકેટ’ કહેવાતા કિશોર ભિમાણી આ દુનિયામાં નહીં રહેતા પૂર્વ ક્રિકેટર ભીશન સિંહ ભેદીએ પણ ટ્વીટ કર્યું હતું.

Veteran Sports Journalist, Sh. Kishore Bhimani has passed away. We are saddened by this loss and pray for his departed soul. Sad day for Kolkata Maidan ❤💛 pic.twitter.com/QH3i5LtLmN — EAST BENGAL the REAL POWER (EBRP)❤💛 (@EBRPFC) October 15, 2020

ઉપરાંત અન્ય અગ્રણી લોકોએ પણ ટ્વીટ કરીને તેમને શ્રદ્ધાંજલી આપી હતી.

Sincere condolences @gbhimani Ritadi and the family. Kishoreda was one of his kind. Always will remember with fondness our many many interactions. A pioneer of sorts gone. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) October 15, 2020