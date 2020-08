મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ પીએમ મોદીનો માન્યો આભાર, જાણો કેમ

ટીમ ઇન્ડિયા(Team India)ના પૂર્વ કૅપ્ટન(Former Captain) મહેન્દ્ર સિંહ ધોની(Mahendra Singh Dhoni)એ શનિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ(Retirement from International Cricket) જાહેર કર્યું. આ અવસરે કેટલીય જાણીતી હસ્તીઓએ તેમના કરિઅરના વખાણ કર્યા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી(Prime Minister Narendra Modi)એ પણ પત્ર લખીને ધોનીના કામના વખાણ કર્યા છે. ધોનીએ ટ્વિટર પર પીએમ મોદીનો આ કારણસર આભાર માન્યો છે.

ધોનીએ ટ્વીટ કરીને લખ્યું છે કે, "એક કલાકાર, સૈનિક અને ખેલાડીને પ્રશંસાની ઇચ્છા હોય છે. તે ઇચ્છે કે તેમની મહેનત અને બલિદાનને બધાં ઓળખે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમારા તરફથી મળેલી શુભેચ્છાઓ માટે."

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ધોનીના નામે આ પત્રમાં લખ્યું કે તમારામાં નવા ભારતની આત્મા ઝળકે છે, જ્યાં યુવાનોની નિયતિ તેમના પરિવારનું નામ નક્કી નથી કરતી, પણ તે પોતે પોતાનો મુકામ અને નામ હાંસલ કરે છે.

મોદીએ લખ્યું કે, "15 ઑગસ્ટના તમે તમારા સામાન્ય અંદાજમાં એક નાનક઼ો વીડિયો શૅર કર્યો આખા દેશમાં જે એક લાંબા અને જનૂની વાદવિવાદ માટે પૂરતો હતો. 130 કરોડ ભારતીય નિરાશ છે પણ સાથે તમે જે છેલ્લા દોઢ દાયકામાં ભારત માટે કર્યું છે તે માટે તમારા આભારી પણ છીએ."

An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7