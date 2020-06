યુવરાજ સિંહ માફી માગો, જાણો કેમ થઈ રહ્યું છે ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડ

ટીમ ઇન્ડિયાના પૂર્વ ઑલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહને લઈને ટ્વિટર પર એક હેશટેગ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. આમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યુવરાજ સિંહ માફી માગે. આમ કહેવાનું કારણ એ છે કે ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનર રોહિત શર્મા સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઇવ ચેટ દરમિયાન યુવરાજે એક જાતિસૂચક શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. યુવરાજે બૉલર યુજવેન્દ્ર ચહલનો મજાક ઉડાડતા કંઇક એવું કહ્યું જે ખાસ સમાજના લોકોને પસંદ પડ્યું નથી. રોહિત શર્મા પણ ચહલના ટિકટૉક વીડિયોની મસ્તી કરતાં હતા પણ તેમણે યુવરાજની જેમ વિવાદિત શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો નહોતો.

યુવરાજ સિંહે રોહિત શર્મા સાથેની લાઇવ ચેટમાં ચહલ માટે 'ભંગી' શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો જે અયોગ્ય હતો. તેથી લોકોએ યુવરાજ સિંહ માફી માગો ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડ કર્યું છે

યુવરાજનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને ટ્વિટર પર #યુવરાજ સિંહ માફી માગો ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. અફરીદી ફાઉન્ડેશનને આર્થિક મદદ કર્યા પછીથી જ યુવરાજ સિંહ સોશિયલ મીડિયા પર યૂઝર્સના નિશાને હતો. હવે આ ઘટના પછી તેમને એક નવો મુદ્દો મળી ગયો છે. કેટલાક લોકો યુવરાજને દેશદ્રોહી પણ કહી રહ્યા હતા.

Every celebrity in our country is filled with casteism. Some show it publicly & others reveal it by mistake ! By mistakenly @YUVSTRONG12 has revealed his true face to us. i.e Casteist face ! #युवराज_सिंह_माफी_मांगो

પ્રતીક નામના એક યૂઝરે લખ્યું છે કે, "આપણાં દેશમાં દરેક સેલિબ્રિટી જાતિવાદથી ભરેલું છે કેટલાક સાર્વજનિક રીતે તેનો ખુલાસો કરે છે તો કેટલાક ભૂલથી પોતાને ભેદ ઉઘાડો પાડી દે છે. ભૂલથી યુવરાજ સિંહે પોતાનો અસલી ચહેરો દર્શાવી દીધો, અને તે છે જાતિવાદનો."

I was a fan of @YUVSTRONG12 because he was one of the greatest cricketer but I was unaware that he was a casteist person.



I really ashamed myself that I followed a casteist brut like you !



Be a man & say sorry for your casteist comment.#युवराज_सिंह_माफी_मांगो pic.twitter.com/IUVe7wh9wB