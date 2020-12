જસપ્રિત બુમરાહને મળ્યું ગાર્ડ ઓફ ઓનર

જસપ્રિત બુમરાહને આજે ગાર્ડ ઓફ ઓનર મળ્યું છે. બુમરાહે પોતાની શાનદાર બોલિંગ બતાવ્યા બાદ તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે પિંક બોલ પ્રેક્ટિસ મેચના પહેલા જ દિવસે શાનદાર અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી છે.

Maiden first-class fifty for @Jaspritbumrah93 and this is also his first 50 in any format! He gets to his half-century in 54 balls in a pink-ball game against Australia A! #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/U0Z6su8umO