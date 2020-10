IPL 2020: ચહલે પકડ્યો સેમસેનનો ચોંકાવનારો કૅચ, અમ્પાયરના નિર્ણય પર સવાલ

IPL 2020 RCB vs RR: બૅંગ્લોર વિરુદ્ધ મેચમાં સંજૂ સેમસન (Sanju Samson) કંઇ ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યો નહીં અને ફક્ત 4 રન બનાવીને ચહલના બૉલનો શિકાર બન્યો. યુઝવેન્દ્ર ચહલ (Yuzvendra Chahal) લેગ સ્પિન બૉલથી સેમસન અંજાઇ ગયો અને બૉલર ચહલને જ કૅચ આપી બેઠો. ચહલે સંજૂ સેમસનનો કેચ જે રીત પકડ્યો તેને લઈને ચાહકો સોશિયલ મીડિયા (Social Media) પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. લોકોનું માનવું છે કે કૅચ પકડતી વખતે બૉલ જમીનને સ્પર્શ કરી રહી છે. એવામાં અમ્પાયરે ખોટો નિર્ણય આપ્યો છે. જણાવવાનું કે સેમસન આઉટ થયો તો ફીલ્ડ અમ્પાયરે યોગ્ય નિર્ણય માટે થર્ડ અમ્પાયર તરફ ઇશારો કર્યો, થર્ડ અમ્પાયરે ટીવી પર રિપ્લે જોયા પછી જણાવ્યું કે ચહલે કૅચ બરાબર પકડ્યો છે. એવામાં સેમસન આઉટ છે.

Those who are saying #samson

was not out see this vedio

One of the #chahal finger is under the ball

Clear out #PlayBold pic.twitter.com/13C90LqVJ5 — Chandan Chandan (@Chandan69314853) October 3, 2020

સંજૂ સેમસન આઉટ અપાયા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ચહલનાઆ કેચની જ ચર્ચાઓ થવા લાગી છે, કેટલાય યૂઝર્સ અમ્પાયરના નિર્ણય પર પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે, તો સેમસન પણ પવેલિયન પાછો ફરતી વખતે ખૂબ જ નિરાશ જોવા મળ્યો. જણાવવાનું કે ચહલે પોતાની બૉલિંગથી કમાલ કરતા સેમસનને ફસાવ્યો અને તેને જલ્દી આઉટ કરી રાજસ્થાનને મોટો ઝટકો આપ્યો છે.

Out or Not 🤔🤔

Umpire to Sanju samson : I m sorry Babu #RCBvRR pic.twitter.com/JhXSTMxn5l — आत्मनिर्भर Chronology वाले_बाबा.. 😜😜😜😜 (@aflatoon391) October 3, 2020

સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોમાં આ મુદ્દે વિવાદ છેડાયો છે.

Unfair game. This happens when we bring c grade umpires to our game. Even third umpire haven't overturned it. RR faced a huge loss in terms of Samson. #RR #IPL2020 pic.twitter.com/WH60lSusIB — Darkstorm (@Darkstorm77) October 3, 2020

રાજસ્થાન રૉયલ્સે ટૉસ જીતીને પહેલા બૅટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. અત્યાર સુધી ટૂર્નામેન્ટમાં આવું ખૂબ જ ઓછું જોવા મળ્યું છે કે ટૉસ જીતનારી ટીમે પહેલા બૅટિંગ કરી હોય. હકિકતે આ મેચ દિવસના અજવાળામાં રમાઇ રહી છે, આ જ કારણ છે કે કૅપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથે ટૉસ જીતીને પહેલા બૅટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.