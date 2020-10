IPL 2020: દેવદત્ત પડ્ડીકલે પણ #BreakTheBeard ચેલેન્જ સ્વિકારી

ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (IPL 2020) કોરોના કાળમાં રમાઈ રમી છે, જેમાં દર વર્ષની સરખામણીએ ઘણા ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે. મેદાનમાં તેમ જ મેદાનની બહાર પણ આ વખતે ફૅન્સને નવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એવામાં આઈપીએલના ખેલાડીઓ વચ્ચે #BreakTheBeard ચેલેન્જ પણ ખૂબ ચાલી રહી છે.

રૉયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના દેવદત્ત પડ્ડીકલે Mr 360 કહેવાતા એબી ડી વિલીયર્સની આ ચેલેન્જને સ્વિકારતા પોતાનો નવો લુક સોશ્યલ મીડિયામાં શૅર કર્યો છે. વીડિયો પોસ્ટ કરતા તેણે એબી ડી વિલીયર્સને ટેગ કરવા ઉપરાંત રાહુત તેવતિયા અને વિજય શંકરને આ ચેલેન્જ આપી છે.

એબી ડી વિલિયર્સે #BreakTheBeard ચેલેન્જને સ્વિકારતા 13 ઑક્ટોબરે એક ટ્વીટ કર્યું હતું, જેમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કાર્યન પોલાર્ડ અને કૃણાલ પંડ્યાને પણ ટેગ કર્યો હતો.

“Change is the only constant” they say. Took this thought a bit seriously and decided to sport a new style! 😎 what say @dk00019 @kieron.pollard55 @fafdup @krunalpandya_official.



Can't wait to see who picks up this baton next! #BreakTheBeard #ipl2020



@break_the_beard pic.twitter.com/0WP8yWRa7W