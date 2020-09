IPL 2020: DC vs SRHના આ મિમ્સ તમે જોયા કે નહીં?

ગઈ કાલે ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (IPL 2020)માં દિલ્હી કૅપિટલ્સ (DC) અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)માં રાશીદ ખાન અને ભુવનેશ્વર કુમારની શ્રેષ્ઠ બોલીંગના લીધે તેઓ દિલ્હી કૅપિટલ્સ સામે જીતી શક્યા હતા. પહેલી બેટિંગ કરતા સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદે ચાર વિકેટે 162 રન કર્યા હતા જેની સામે દિલ્હી કૅપિટલ્સે 147 રન કર્યા હતા. રાશીદ ખાને ત્રણ મહત્વની વિકેટ (શિખર ધવન, શ્રેયસ ઐય્યર અને રિષભ પંત) લીધી હતી.

Happy moment!

Shreyas Iyer who left the prestigious Thala Academy a few months ago is back at it again, Thala welcomed him with open arms.

"I did a huge mistake by leaving the academy, i realised hitting sixes and fours doesn't give me the necessary satisfaction."-Iyer#DCvsSRH pic.twitter.com/zpTmqvGdYY