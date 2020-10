IPL 2020: SRH સાત રને જીતી

આજે આઇપીએલ (IPL 2020)માં દુબઈમાં ત્રણ વખતની ચૅમ્પિયન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની ટક્કર બે વખતની વિજેતા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે જામી હતી. બન્ને ટીમની હાલત લગભગ એકસરખી હતી. બન્ને ટીમ તેમની પ્રથમ ત્રણ મૅચમાં એકમાત્ર જીત મેળવી શકી હતી અને પૉઇન્ટ-ટેબલ પર છેલ્લા બે સ્થાન પર બિરાજમાન છે. પહેલી બેટિંગ કરતા સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)એ પાંચ વિકેટે 164 રન કર્યા હતા, જેની સામે શરૂઆતથી જ નબળી બેટિંગ કરનારી ચેન્નઈ સુપરકિંગ્સ (CSK)એ 157 રન કર્યા હતા.

SRHમાં ડેવિડ વોર્નરે 28 રન, બેરીસ્ટો શૂન્ય, મનીષ પાંડે 21 બોલમાં પાંચ ફોર મારીને 29 રન, કેન વિલિયમસન નવ કન અને અભિષેક શર્માએ 24 બોલમાં ચાર ફોર અને એક સિક્સ મારીને 31 રન કર્યા હતા. અંતે પ્રિયમ ગર્ગ 26 બોલમાં છ ફોર અને એક સિક્સ મારીને 51 રન અને અબ્દુલ સામદ છ બોલમાં આઠ રને નોટઆઉટ રહ્યો હતો.

Watch, jump, catch - Faf special!



Another day, another catch and another @faf1307 trademark. He just keeps catching them the same way over and over again. Magnificent.https://t.co/b3pf9LnNIM #Dream11IPL #CSKvSRH