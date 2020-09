IPL 2020: મેચ હારતા પ્રીતિ ઝિન્ટા ભડકી

ગઈ કાલે રોમાંચક મેચ બાદ અંતે કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબની ટીમ હારી જતા ટીમની કો-ઓનર પ્રીતિ ઝિન્ટા અમ્પાયર ઉપર ભડકી હતી.

અભિનેત્રીએ અમ્પાયર નિતિન મેમણના શોર્ટ રન વિવાદમાં તેની ફરિયાદ કરી છે જ્યારે પૂર્વ ખેલાડીઓએ સારા નિર્ણયો માટે ટેકનોલોજીનો વધુ ઉપયોગ કરવાની માગણી કરી છે. સુપર ઓવર પહેલા 19મી ઓવરના ત્રીજા બોલમાં ક્રિસ જોર્ડનને શોર્ટ રન લીધા હોવાનું જણાવ્યું હતું. જ્યારે ટીવી રિપ્લેમાં જોતા જણાયુ કે જોર્ડનનું બેટ ક્રીઝની અંદર જ હતું.

I travelled enthusiastically during a pandemic,did 6 days of Quarantine & 5covid tests with a smile but that one Short Run hit me hard. What’s the point of technology if it cannot be used? It’s time @BCCI introduces new rules.This cannot happen every year. #DCvKXIP @lionsdenkxip https://t.co/uNMXFJYfpe