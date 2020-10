IPL 2020: હાર બાદ નિરાશ થયેલા થયેલા મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને ફૅન્સે કહ્યું આ....

યુએઈ (UAE)માં ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (IPL)ની ૧૩મી સીઝનમાં શુક્રવારે દુબઈમાં ત્રણ વખતની ચૅમ્પિયન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (Chennai Super Kings)ની ટક્કર બે વખતની વિજેતા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (Sunrisers Hyderabad) સાથે થઈ હતી. આ મેચ ખુબ ગંભીર સાબિત થઈ હતી. ચેન્નઇ સુપરકિંગ્ઝ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે દિલધડક ખેલ ખેલાયો હતો. મૅચમાં એવી ઘટનાઓ ખેલાઇ હતી જેના ભારતીય ક્રિકેટ રસિયા જોવાના આદિ નથી. ભારતીય ટીમના કૅપ્ટન કુલ અને ચેન્નઈના કૅપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની (Mahendra Singh Dhoni) જીતની નજીક પહોંચ્યા બાદ પણ તેમની ટીમ મેચ હારી ગઈ હતી અન ધોની ખુબ નિરાશ થયો હતો. જે જોઈને ફૅન્સ પણ દુ:ખી થયા હતા. પણ ફૅન્સ ધોનીને પડખે ઉભા રહ્યાં છે. જેનો પુરાવો આપે છે, સોશ્યલ મીડિયા.

શુક્રવારની સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનું 165 રનનું લક્ષ્ય હતું. જેમા ચેન્નઈ સુપરકિંગ્સએ 157 રન કર્યા હતા. આ મેચમાં કૅપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની 36 બોલમાં 47 રન બનાવીને છેલ્લે સુધી ફિલ્ડ પર ટકી રહ્યો હતો. અંત સુધી મહેનત કરવા છતા ધોનીની ટીમ હારી ગઈ હતી. ત્યારબાદ ધોની નિરાશ થયો હતો અને ગ્રાઉન્ટ પર તે નિરાશ મુદ્રામાં અનેકવાર જોવા મળ્યો હતો. પછી સોશ્યલ મીડિયા પર ધોનીનું નામ ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું હતું. સોશ્યલ મિડીયા પર ધોનીનુ નામ ટ્રેન્ડ થતુ રહે છે પરંતુ શુક્રવારે રાત્રે નામ ટ્રેન્ડ થવાનુ કારણ કંઇક અલગ જ હતું. ધોનીની ટીમ હારી ચૂકી હતી અને ધોની થાકેલો હોય તેવી તસવીરો વાયરલ થઇ રહી હતી. આ બાદ ફેન્સે ધોની માટે ખૂબ સારી સારી વાતો લખવાની શરૂઆત કરી.

ફૅન્સે સોશ્યલ મીડિયા પર ધોનીની ગેમની પ્રશંસા કરી હતી. કેટલાક લોકોએ ધોનીની તુલના બાહુબલી સાથે કરી તો તેની જૂની સફળતાઓને યાદ કરીને તેને સન્માન આપ્યું.

It's hurt to see Thala Dhoni struggling like this 💔💔.No matter what we still love you thala https://t.co/KZIJfcCF9k — Muhamed Hussain (@mdhussain_97) October 2, 2020

If you have anykind of love for him,than come back to dubai and play matches for @ChennaiIPL .It's heartbreaking to see him like this. Do something which is much needed now. @ImRaina 🙏 #CSKvSRH #Dhoni #WhistlePodu https://t.co/vhcp0FnfQA pic.twitter.com/k7Ps9IA8fF — Parikshit Singh Pratihar (@Im_pratihar07) October 2, 2020

These are not only pics these are emotions 💔... #Dhoni is the Only player with zero hater's #CSKvsSRH pic.twitter.com/scg7ySK2PM — Mian Omer 🇵🇰 (@Iam_Mian) October 2, 2020

It's sad to see him tired. We believe in you MS that you will never give up and will roar back again.🦁💪#Dhoni#MSD #Yellove pic.twitter.com/pJu5uBglG9 — Aryan Makhija (@AryanMakhija13) October 2, 2020

We will always love you @msdhoni #thaladhoni ...in sickness and in health we will always be there...the game is not over.. we will be in the finals..!! @ChennaiIPL #WhistlePodu #CSK foreverrrrr..!!! pic.twitter.com/ADCplVA5pr — 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒍𝒂𝒙𝒎𝒊 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒕𝒉𝒌𝒖𝒎𝒂𝒓 (@varusarath) October 2, 2020

#Dhoni fan forever ❣️#CSKvSRH



We celebrated Now we'll support

this with you you in this too pic.twitter.com/CO20dThpm2 — Punk-AJ🌈 (@insane_insaan07) October 2, 2020

ધોનીને નિરાશ જોયા બાદ ફૅન્સ સતત કઈ રહ્યાં છે કે, 'ધોની થવું આસાન નથી' તે 39 વર્ષનો છે. દુબઈમાં 35 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે 20 ઓવર સુધી વિકેટ કિપિંગ કર્યા બાદ પાંચમ નંબરે બેટિંગની જવાબદારી નિભાવવી આસાન નથી.