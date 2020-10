IPL 2020: એક દિવસમાં ત્રણ સુપર ઓવર

ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (IPL 2020)માં એક જ દિવસમાં સતત બે મેચ સુપર ઓવર સુધી ખેંચાઈ હતી. આજે દુબઈ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) અને કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ (KXIP)ની મેચ રમાઈ હતી, જેમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પહેલી બેટિંગ કરતા છ વિકેટે 176 રન કર્યા હતા, જેની સામે કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબે પણ શરૂઆતમાં સારી શરૂઆત કર્યા બાદ છ વિકેટે 176 રન કર્યા હતા. પહેલી સુપર ઓવર પણ ડ્રો થયા બાદ બીજી સુપર ઓવરમાં કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબનો વિજય થયો હતો.

સુપર ઓવરમાં બુમરાહે પાંચ રન આપીને પૂરન અને રાહુલની વિકેટ પણ લીધી હતી. KXIPમાં શામીએ સુપર ઓવર કરી અને જેની સામે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કૅપ્ટન રોહિત શર્મા અને વિકેટકીપર ક્વિન્ટન ડી કોક મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. છેલ્લા બોલમાં જીતવા માટે રન જોઈતા હતા અને ડી કોક એક જ રન કરી શક્યો હતો. આમ પહેલી સુપર ઓવર પણ ડ્રો થઈ હતી.

નિયમ મુજબ પહેલી સુપર ઓવરમાં જે ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હોય તે બીજી સુપર ઓવરમાં રમી શકે નહીં. પોલાર્ડે ભલે પહેલી સુપર ઓવરમાં બેટિંગ કરી નહીં પરંતુ તેનું નામ હોવાથી બીજી સુપર ઓવરમાં તે ભાગ લઈ શકે નહીં. જોકે પોલાર્ડે બેટિંગ નહીં કરી હોવાથી તે બીજી સુપર ઓવરમાં આવ્યો હતો.

The quality of cricket and the nail biting finishes have been the hallmark of @IPL this season. 3 Super Overs on a Sunday is just unbelievable. Well done, @Jaspritbumrah93 @MdShami11 @klrahul11 @krunalpandya24 @DineshKarthik @SunRisers @KKRiders @mipaltan @lionsdenkxip #IPL2020