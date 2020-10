IPL 2020: KXIPએ ફોર કરતા સિક્સ વધુ મારી

ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (IPL 2020)માં આજે રૉયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ (KXIP) વચ્ચે શારજહામાં મેચ રમાઈ હતી, જેમાં પહેલી બેટિંગ કરતા આરસીબીએ છ વિકેટે 171 રન કર્યા હતા, જેની સામે કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબે સરળતાથી બે વિકેટે 177 રન કર્યા હતા. KXIPએ છ ફોર અને 14 સિક્સ મારી હતી.

પહેલી ઈનિંગમાં ફિન્ચ 20 રન, દેવદત્ત પડીક્કલ 18 રન, કૅપ્ટન વિરાટ કોહલી 39 બોલમાં 48 રન, વોશિંગ્ટન સુંદર 13 રન, શિવમ દુબે 23 રન, એબી ડી વિલીયર્સ બે રને આઉટ થયો હતો. જ્યારે ક્રિસ મોરિસ આઠ બોલમાં એક ફોર અને ત્રણ સિક્સ મારીને 25 રન અને ઉદાનાએ પાંચ બોલમાં એક સિક્સ સાથે 10 રને નોટઆઉટ રહ્યા હતા.

Gayle on field, entertainment guaranteed.



Dives to his right to save a ball and is stoked about it. Never short of entertainment when the Universe Boss is on the field.



📹📹https://t.co/9bsRpL7MvC #Dream11IPL