IPL 2020: ધવનની સેન્ચ્યુરીથી દિલ્હી કૅપિટલ્સનો વિજય

ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (IPL 2020)માં આજે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને દિલ્હી કૅપિટલ્સ (DC)ની શારજહા ખાતે યોજાયેલી મેચમાં પહેલી બેટિંગ કરતા સીએસકેએ ચાર વિકેટે 179 રન કર્યા હતા, જેની સામે ડીસીએ પાંચ વિકેટે 185 રન કર્યા હતા.

પહેલી ઈનિંગમાં સેમ કૅરન શૂન્ય, ડુ પ્લેસિસ 47 બોલમાં છ ફોર અને બે સિક્સ મારીને 58 રન, વોટસન 28 બોલમાં છ ફોર મારીને 36 રન, કૅપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ફક્ત ત્રણ રને આઉટ થયો હતો, જ્યારે અંબાતી રાયડુ 25 બોલમાં એક ફોર અને ચાર સિક્સ મારીને 45 રન અને રવિન્દ્ર જાડેજા ચાર સિક્સ મારીને 13 બોલમાં 33 રન કર્યા હતા.

ડીસીના તુષાર દેશપાંડેએ ચાર ઓવરમાં 39 રન આપીને એક વિકેટ, રબાડાએ ચાર ઓવરમાં 33 રન આપીને એક વિકેટ લીધી જેમાં એક મેડેન ઓવરનો પણ સમાવેશ હતો. અક્ષર પટેલે ચાર ઓવરમાં 23 રન, નોર્તજેએ ચાર ઓવરમાં 44 રન આપીને બે વિકેટ, રવિચંદ્રન અશ્વિન ત્રણ ઓવરમાં 30 રન અને સ્ટોનીસે એક ઓવરમાં 10 રન આપ્યા હતા.

