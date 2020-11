IPL 2020: ટુર્નામેન્ટ ખતમ થતા જ શાસ્ત્રી અને ગાંગુલી વચ્ચે વિવાદ?

ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (IPL 2020)નું મહામારી દરમિયાન ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) દ્વારા સફળતાપુર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું. બોર્ડના અધ્યક્ષ સૌરવ ગાંગુલી (Sourav Ganguly) અને અન્ય અધિકારીઓને આ માટે શુભકામના પાઠવવામાં આવી રહી છે.

આ વચ્ચે જ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચ રવિ શાસ્ત્રી (Ravi Shastri)ની એક ટ્વીટે વિવાદ ઉભો કર્યો છે. શાસ્ત્રીની આ ટ્વીટથી ફરી એ વાતને હવા મળી છે કે તેમના અને સૌરવ ગાંગુલી વચ્ચેના સંબંધમાં મોટી તિરાડ છે. જોકે ફૅન્સે પણ ગાંગુલીના સપોર્ટમાં રવિ શાસ્ત્રીને વળતો જવાબ આપ્યો હતો.

I believe @SGanguly99 is one who behind all of such success - Mr Shadtri never believe of Sourav's success right through his career , but he's is a successful sports personality — Nilanjan Roy (@roynilanjan) November 10, 2020

રવિ શાસ્ત્રીએ પોતાની ટ્વીટમાં BCCI સચિવ જય શાહ, IPL ચેરમેન બ્રિજેશ પટેલ, BCCIના વચગાળાના CEO હેમાંગ અમીન અને સાથે જ BCCIના મેડીકલ સ્ટાફને શુભકામના પાઠવી હતી. પણ આ ટ્વીટમાં ગાંગુલીનું નામ લખવામાં આવ્યું ન હતું. શાસ્ત્રીએ ટ્વીટ કર્યું કે, આ અસંભવ કાર્ય અને સપનાને પૂરુ કરવા માટે જય શાહ, બ્રિજેશ પટેલ, હેમાંગ અમીન અને BCCIનો મેડિકલ સ્ટાફ વખાણને પાત્ર છે.

Some people knows to whom and where the credit should goes to. And in this case @ShaneWarne ranked much higher than u as a cricketer and also as a coach Mr. Shastri @RaviShastriOfc ! Better u plan for a holiday @ Vegas .. pic.twitter.com/oLMm04Byaa — Kallol Chakraborty (@kcseawaves) November 10, 2020

ઉલ્લેખનીય છે કે, રવિ શાસ્ત્રી અને ગાંગુલી વચ્ચેના સંબંધોમાં કડવાશની વાત કોઈ નવી વાત નથી. વર્ષ 2016માં જ્યારે ક્રિકેટ એડવાઈઝરી કમિટીએ અનિલ કુંબલેને ભારતીય ટીમનો કોચ બનાવ્યો હતો ત્યારે પણ સંબંધોમાં કડવાશ આવી હતી.

D world knows dat it was @SGanguly99 who took that bold step of conducting IPL outside India & even widout any audience. So d success of this IPL tourney is much because of him. Seems u forgot to tag him. Pls go on & tag Dada - One man always behind the success of Indian cricket. pic.twitter.com/eiWImLTeQG — R.Poornima Dilip (@RPoornimaDilip1) November 11, 2020

આ કમિટીમાં ગાંગુલી ઉપરાંત વીવીએસ લક્ષ્મણ અને સચિન તેંડુલકર સામેલ હતા. શાસ્ત્રીએ કોચ ન બનાવવાને કારણે સૌરવ ગાંગુલી પર આરોપ લગાવ્યો હતો.

I believe @SGanguly99 is one who behind all of such success - Mr Shastri never believe of Sourav's success right through his career , but he's is a successful sports personality — Rakib Thandar🇮🇳 (@RakibThandar) November 10, 2020

જેના જવાબમાં ગાંગુલીએ કહ્યું હતું કે, કોઈ એક સભ્ય આ વાતનો નિર્ણય કરી શકતો નથી.