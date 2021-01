શ્રીસાન્તે 7 વર્ષ બાદ મેદાનમાં પાછા ફરીને કર્યું આવું પ્રદર્શન

ભારતીય ટીમનો ઝડપી બોલક એસ શ્રીસાન્ત 7 વર્ષ બાદ સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટૂર્નામેન્ટ 2021માં તેઓ પોતાની ઘરેલૂ ટીમ કેરળનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નજર આવ્યા છે અને તેમણે આ ટૂર્નામેન્ટનો પહેલો મુકાબલો પુદુચેરી વિરૂદ્ધ રમ્યા હતા. આ મુકાબલામાં પુદુચેરીએ ટૉસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પુદુચેરી વિરૂદ્ધ એસ શ્રીસાન્તે સારી બોલિંગ કરી અને તેની સ્પેલ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ ઈમોશનલ નજર આવ્યા અને પિચને હાથ જોડતા નજર આવ્યા.

Thanks a lot for all the support and love ..it’s just the beginning..with all of ur wishes and prayers many many many more to go..❤️🇮🇳🏏lots of respect to u nd family .. #blessed #humbled #cricket #bcci #kerala #love #team #family #india #nevergiveup pic.twitter.com/bMnXbYOrHm