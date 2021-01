India Australia Test: દર્શકો બોલ્યા બ્રાઉન ડૉગ, બિગ મંકી, ઑસ્ટ્રેલિયાની ટીમે માંગી માફી

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે સિડનીમાં ચાલી રહેલી ત્રીજી ટેસ્ટમાં રંગભેદની ટિપ્પણી બદલ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટીમ ઈન્ડિયાની માફી માંગી છે. ટેસ્ટના ચોથા દિવસે ફરી એક વખત ઓસ્ટ્રેલિયાના દર્શકોએ તમામ મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને મોહમ્મદ સિરાજ અંગે રંગભેદ અંગે ટીપ્પણી કરવા સાથે અપશબ્દો પણ કહ્યાં હતા. આ જ પ્રકારની ઘટના મેચના ત્રીજા દિવસે પણ થઈ હતી. જસપ્રીત બુમરાહ અને સિરાજ બન્નેએ આ અંગે ફરિયાદ પણ કરી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના અધિકારીએ આરોપ મૂક્યો છે ભારતીય બૉલર મોહંમદ સિરાજને (Mohammed Siraj) રવિવારે ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન (India vs Australia 3rd Test) ઑસ્ટ્રેલિયાના દર્શકોના એક સમૂહે બ્રાઉન ડૉગ અને બિગ મંકી જેવા શબ્દો વપરી તેનું અપમાન કર્યુ ંહતું. ત્યારબાદ પોલીસે ઓસ્ટ્રેલિયાના છ દર્શકોને બહાર કાઢ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાના દર્શકોની આ પ્રકારની વર્તણુક અંગે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટીમ ઈન્ડિયા સમક્ષ માફી માંગી છે અને સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન આપતા કહ્યું છે કે આ પ્રકારના વ્યવહાર માટે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની ઝિરો ટોલરન્સ નીતિ છે.

Cricket Australia has reaffirmed its zero-tolerance policy towards discriminatory behaviour in all forms following the alleged racial abuse of members of the Indian cricket squad by a section of the crowd at the SCG yesterday. Full statement 👇 pic.twitter.com/34RYcfKj8q