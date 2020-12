વન ડે રેન્કીંગમાં હાર્દિક પંડ્યાની મોટી છલાંગ

ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) વન ડે બેટ્સમેન રેંન્કીંગમાં કોહલી નંબર એક પર બન્યો છે. કોહલીએ 870 અંક મેળવીને નંબર એક ના સ્થાન પર પહોંચ્યો છે. હાર્દીક પંડ્યાએ 22 નંબરની લાંબી છલાંગ લગાવી છે, તેણે 71 થી સીધો જ 49 મું સ્થાન હાંસલ કરી લીધુ છે. આ પહેલો મોકો છે જ્યારે તે ટોપ 50 બેટ્સમેનોની રેંન્કીંગમાં પહોંચ્યો છે.

Australia captain Aaron Finch, who was the top run-scorer in the #AUSvIND ODIs, has moved into the top five in the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Batting Rankings 🙌 pic.twitter.com/U2ZSH5fDCW