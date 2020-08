7 વર્ષની છોકરીએ માર્યો ધોની જેવો હેલિકૉપ્ટર શૉટ, જોઇને ચોંકી ગયા સિતારા

મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીનો હેલિકૉપ્ટર શૉટ જોવા માટે આખું વિશ્વ આઇપીએલની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યું છે. આ દરમિયાન, હરિયાણાની સાત વર્ષની દીકરી પરી શર્માનો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે આબેહૂબ ધોનીની જેમ હેલિકૉપ્ટર શૉટ મારી રહી છે. પૂર્વ ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપજાએ આ વીડિયો પોતાના ટ્વિટર અકાઉન્ટ પર શૅર કર્યો છે.

તેમણે લોકોને પૂછ્યું કે શું આ છોકરી સુપર ટેલેન્ટેડ નથી? પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય માંજરેકરે પણ આ છોકરીનું હૂનર જોઇને આશ્ચર્ય ચકિત રહી ગયા છે.

આકાશે પરીની બૅટિંગનો 18 સેકેન્ડ્સનો વીડિયો શૅર કર્યો

18 સેકેન્ડના આ વીડિયોમાં પરી એક પછી એક હેલિકૉપ્ટર શૉટ મારી રહી છે અને બૅકગ્રાઉન્ડમાં આકાશ કૉમેન્ટ્રી કરતાં સંભળાય છે. પરીની બૅટિંગ અંગે આકાશ કહે છે કે શૉટનું નામ તો હેલિકૉપ્ટર છે, પણ છોકરી રૉકેટ છે. શું બૅક લિફ્ટ છે અને શૉમાં શું તાકાત?

I see now helicopter shot being actually practiced. Along with collecting the ball very close to the stumps as keeper, this is another cricketing technique Dhoni has popularised as great options for budding cricketers. https://t.co/vJcurZyyFh