સૌરવ ગાંગુલીને આવ્યો હાર્ટ-અટેક, હૉસ્પિટલમાં દાખલ

બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI)ના અધ્યક્ષ અને ભૂતપુર્વ ભારતીય ખેલાડી સૌરવ ગાંગુલી (Sourav Ganguly)ને શનિવારે છાતીમાં દુ:ખાવો થતા કોલકાતાની વૂડલેન્ડ હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સૂત્રોએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે, સૌરવ ગાંગુલીને એન્જિયોપ્લાસ્ટીમાંથી પસાર થવું પડશે.

BCCI president and former India captain Sourav Ganguly rushed to hospital folowing chest pain: hospital sources — Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2021

પૂર્વ ક્રિકેટરની તબિયતના સમાચાર મળતા જ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનરજીએ ટ્વીટ કર્યું છે કે, ‘એ જાણીને ખૂબ દુઃખ થયું કે સૌરવ ગાંગુલીને હળવો હૃદય રોગનો હુમલો આવ્યો છે અને તેમને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હું તેમના સારા સ્વાસ્થ્યની કામના કરું છું. ગાંગુલી અને તેમના પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરું છું’.

Sad to hear that @SGanguly99 suffered a mild cardiac arrest and has been admitted to hospital.



Wishing him a speedy and full recovery. My thoughts and prayers are with him and his family! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 2, 2021

ક્રિકેટ જર્નલિસ્ટ અને સૌરવ ગાંગુલીના મિત્ર બોરિયા મજુમદારે પોતાના ટ્વીટમાં જણાવ્યું છે કે, ‘ગાંગુલીને જિમમાં ચક્કર આવ્યા હતા. એ પછી તેઓ વૂડલેન્ડ હૉસ્પિટલમાં ટેસ્ટ કરાવવા ગયા હતા. જ્યાં ખબર પડી કે હાર્ટ-અટેક આવ્યો હતો. અત્યારે ડોકટર સરોજ મંદોલની આગેવાનીમાં ત્રણ ડોકટર્સની ટીમ તેમની સારવાર કરી રહી છે’.

He had a heart issue and is in Woodlands hospital. But is stable will need a procedure confirm hospital sources. Should be out of the woods in the next few hours. I wish him a speedy recovery. @SGanguly99 — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) January 2, 2021

જ્યારે BCCIના સેક્રેટરી જય શાહે ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે, ‘મેં દાદાના પરિવાર સાથે વાત કરી છે. તેમની તબિયત સુધારા પર છે. તેઓ જલ્દી સાજા થઈ જાય, તે માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું’.

I wish and pray for the speedy recovery of @SGanguly99. I’ve spoken to his family. Dada is stable and is responding well to the treatment. — Jay Shah (@JayShah) January 2, 2021

સૌરવ ગાંગુલીની તબિયત અને પરિસ્થિતિ અંગે વધુ અહેવાલોની રાહ જોવાઈ રહી છે.