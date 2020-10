અફઘાનિસ્તાન બ્લાસ્ટમાં અમ્પાયર બિસ્મિલ્લાહ જન શિનવારીનું મૃત્ય

અફઘાનિસ્તાનના અમ્પાયર બિસ્મિલ્લાહ જન શિનવારી (Bismillah Jan Shinwari)નું શનિવારે એટલે કે 3 ઓક્ટોબરના રોજ રસ્તા પર થયેલા એક વિસ્ફોટમાં મૃત્યુ થયું છે. અફઘાનિસ્તાનના નાંગરહર પ્રાંતમાં આ ઘટના બની. આ દુર્ઘટનામાં તેમના પરિવારના સાત સભ્યોનાં પણ મોત થયા છે. 36 વર્ષીય શિનવારી 2017માં ગાજી અમાનુલ્લાહ રીજનલ વનડેમાં અમ્પાયરિંગ કરી ચૂક્યા છે અને 2017-18માં શાહ અબ્દાલી 4 દિવસીય ટૂર્નામેન્ટની સાથે તેઓ અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અમ્પાયરિંગ કરી ચૂક્યા છે.

Shocking news

Seven members of @ACBofficials elite Umpire #BismillahJanShinwari who officiated in many international matches has martyred in a road side bomb blast today in Shinwari district of Nangarhar.

The world T20 No 1 bowler Rashid Khan too belong to that district too. pic.twitter.com/kWCgBLtV8z