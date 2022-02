વિરાટ કોહલીથી લઈને વીવીએસ લક્ષ્મણ સુધીની અનેક ખેલ હસ્તીઓ તેમને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહી છે.

સવાર કોકિલ લતા મંગેશકર હવે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી. રવિવારે સવારે, આ અવાજે નાઇટિંગલે વિશ્વને અલવિદા કહ્યું હતું. ભારત રત્નથી સન્માનિત 92 વર્ષના આ મહાન ગાયિકના નિધનથી દેશ અને દુનિયાના લાખો કલાપ્રેમીઓ દુ:ખી છે. સામાન્ય લોકોથી લઈને રાજનેતાઓ, અભિનેતાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, બધા તેમની યાદો શેર કરીને લતા મંગેશકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. સ્વર નાઇટિંગલે આ દુનિયામાંથી વિદાય લેતા રમતગમત જગત પણ નિરાશ થઈ ગયું છે. વિરાટ કોહલીથી લઈને વીવીએસ લક્ષ્મણ સુધીની અનેક ખેલ હસ્તીઓ તેમને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહી છે.

વિરાટ કોહલીએ લતા મંગેશકરના દુનિયા છોડી જવાના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે તેમણે આ મહાન ગાયિકાને દુઃખી હૃદયે યાદ કરીને લખ્યું કે “લતાજીના નિધનના સમાચાર સાંભળીને દુઃખ થયું. તેમના મધુર ગીતોએ વિશ્વભરના લાખો લોકોને સ્પર્શ્યા. આ ગીતો અને યાદો માટે આભાર. પરિવાર અને પ્રિયજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના.”

Deeply saddened to hear about the demise of Lata ji. Her melodious songs touched millions of people around the world. Thank you for all the music and the memories. My deepest condolences to the family & the loved ones. ? — Virat Kohli (@imVkohli) February 6, 2022

IPL ફ્રેન્ચાઇઝી કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સે તેમના એક ગીત દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. KKRએ ટ્વીટ કર્યું “ફિર ઇસ જનમ મે મુલાકાત હો ના હો, મહાન ગાયિકા તેમના વારસા સાથે હંમેશા આપણી સાથે રહેશે.”

The legend will stay with us through her legacy ??#LataMangeshkar pic.twitter.com/T1AHNjSBHT — KolkataKnightRiders (@KKRiders) February 6, 2022

શિખર ધવને ટ્વીટ કર્યું “તમારા ગીતો અમારા આત્માને સ્પર્શી ગયા. અમને સ્મિત આપ્યું લતાજી તમારા આત્માને શાંતિ મળે. તમે જે વારસો છોડ્યો છે તે આવનારી પેઢીઓને પ્રેરણા આપતો રહેશે.”

Your music touched our soul and made us smile. Rest in Peace Lata Mangeshkar Ji. Your legacy will inspire generations to come. ? pic.twitter.com/Z5xOcHNmjo — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 6, 2022

એ જ રીતે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર વીવીએસ લક્ષ્મણ અને વીરેન્દ્ર સેહવાગ સહિત અનેક રમતગમતની હસ્તીઓએ લતા મંગેશકરને તેમના ગીતો સાથે તેમની યાદો સાંકળતા યાદ કર્યા છે.

Pained to receive news of Bharat Ratna #LataMangeshkar didi`s demise. Her voice and melodies will remain immortal. Condolences to her family, friends and millions of fans all over the world.

ॐ शांति pic.twitter.com/SwSkZmuwqO — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 6, 2022