અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી 10 ખેલાડીઓમાં સાત ખેલાડીઓ ભારતની છે. મંધાના સિવાય દીપ્તિ શર્મા, જેમિમા રૉડ્રિગ્સ, શેફાલી વર્મા, ઋચા ઘોષ, પૂજા વસ્ત્રાકર અને હરમનપ્રીત કૌર પર પણ મોટી બોલી લાગી છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ 2023 માટે ઑક્શન ચાલુ છે. આ ઑક્શનમાં અનેક ભારતીય સિતારાઓ પર પૈસાનો વરસાદ થયો. અત્યાર સુધી કુલ સાત ખેલાડી બે કરોડ રૂપિયાથી વધારે રકમ મેળવી ચૂક્યા છે. સ્મૃતિ મંધાના સૌથી મોંઘી ખેલાડી રહી. તેના પર 3.40 કરોડ રૂપિયાની બોલી લાગી. તો, ઑસ્ટ્રેલિયાની એશ્લે ગાર્ડનર અને ઈંગ્લેન્ડની નતાલી સ્કીવર પર 3.20 કરોડ રૂપિયાની બોલી લાગી. નતાલીને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ગાર્ડનરને ગુજરાત જાએંટ્સે ખરીદ્યું.

અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી 10 ખેલાડીઓમાંથી સાત ખેલાડી ભારતની છે. મંધાના સિવાય દીપ્તિ શર્મા, જેમિમા રૉડ્રિગ્સ, શેફાલી વર્મા, ઋચા ઘોષ, પૂજા વસ્ત્રાકર અને હરમનપ્રીત કૌર પર પણ મોટી બોલી લાગી. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ હાલ ટી20 વિશ્વકપ માટે દક્ષિણ આફ્રિકામાં છે. ટીમે રવિવારે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ જીત હાંસલ કરી હતી. મેચના એક દિવસ પછી ખેલાડીઓએ ઑક્શનનો આનંદ લીધો.

Wholesome content alert! ?? The first ever #WPL player @mandhana_smriti and her team-mates reacting to her signing with RCB ? pic.twitter.com/gzRLSllFl2 — JioCinema (@JioCinema) February 13, 2023

?Look at them cheer! Candid reaction of India`s women`s team in South Africa when their Captain went to the Mumbai Indians! ? @ImHarmanpreet #WPLAuction | @mipaltan https://t.co/TyXB9IiUSi pic.twitter.com/AGzapbhMB3 — JioCinema (@JioCinema) February 13, 2023

વીડિયોમાં જુઓ સ્મૃતિ મંધાનાની પ્રતિક્રિયા

બધા ખેલાડીઓ આ ઑક્શન માટે એક રૂમમાં ભેગા થયા હતા અને એકબીજાની બોલી પર ખૂબ જ ચીયર અપ કર્યું. મંધાનાનું નામ ઑક્શનમાં સૌથી પહેલા આવતાં જ ભારતીય ખેલાડીઓએ ખૂબ તાળીઓ પાડી. મંધાના 3.40 કરોડનો આંકડો સ્પર્શતા જ ખેલાડીઓએ ભેટીને તેને વધામણી આપી, હરમનપ્રીત અને હિમાચલ પ્રદેશની રેણુકા ઠાકુરની બોલી પર પણ ખૂબ જ પ્રોત્સાહન આપ્યું અને આનંદ વ્યક્ત કર્યો.

વીડિયોમાં જુઓ હરમનપ્રીત કૌરની પ્રતિક્રિયા

હરમનપ્રીતને 1.80 કરોડ રૂપિયામાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ખરીદી. તે મુંબઈની કૅપ્ટન બની શકે છે. તો, રેણુકાને 1.50 કરોડ રૂપિયામાં રૉયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ખરીદી. મંધાના બેંગ્લોર ટીમની કૅપ્ટન બની શકે છે. તો, રેણુકા તેની સાથે રમતી દેખાશે. આનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. મંધાના, હરમનપ્રીત, શેફાલી અને રેણુકા સહિત દરેક ખેલાડીઓએ પોતાના અનુભવ પણ શૅર કર્યા છે. આનો વીડિયો પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો.