Rohit Sharma: વીડિયોમાં જ્યારે દીકરી સમાયરાને પૂછવામાં આવ્યું કે રોહિત કેમ છે? ત્યારે આ સવાલના ભાગ રૂપે સમાયરા કહે છે, “તેઓ રૂમમાં છે અને હવે તે લગભગ પોઝિટિવ છે."

રોહિત શર્મા અને તેની દીકરી સમાયરા

ODI વર્લ્ડ કપ 2023 (World Cup Final 2023)ની ફાઇનલમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની હારથી ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓ પણ દુઃખી છે. કેપ્ટન રોહિત શર્મા (Rohit Sharma) મેદાનની બહાર નીકળતી વખતે રડતો જોવા મળ્યો હતો. મોહમ્મદ સિરાજની આંખોમાંથી પણ આંસુ વહી રહ્યા હતા. જ્યારે પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી પોતાની કેપથી આંસુ છુપાવતો જોવા મળ્યો હતો. રોહિત શર્મા એન્ડ કંપની સતત 10 મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પહોંચી હતી.

પરંતુ ટાઈટલ મેચ (World Cup Final 2023)માં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતનું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું તોડી નાખ્યું હતું. આ બધા વચ્ચે હવે રોહિત શર્મા (Rohit Sharma)ની દીકરી સમાયરાનો એક ક્યૂટ અંદાજ સાથેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં તે જણાવી રહી છે કે તેના પિતા અત્યારે કેવા છે અને ક્યારે તેમના ચહેરા પર સ્મિત પાછું આવશે?

The way she answered ?❤



Samaira said : He is in a room, he is almost positive & within one month he will laugh again.@ImRo45 pic.twitter.com/yt3iSQa6MP