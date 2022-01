રોહિત શર્માએ કૅપ્ટન તરીકે બન્ને ટીમમાં કમબૅક કર્યું છે. જ્યારે વિરાટ કોહલી બન્ને સીરિઝ માટે અવેલેબલ રહેશે. ભુવનેશ્વર કુમારને વનડેમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો છે.

રોહિત શર્મા (ફાઇલ તસવીર)

વેસ્ટઇન્ડિઝ વિરુદ્ધ ટી-20 અને વનડે સીરિઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. રોહિત શર્માએ કૅપ્ટન તરીકે બન્ને ટીમમાં કમબૅક કર્યું છે. જ્યારે વિરાટ કોહલી બન્ને સીરિઝ માટે અવેલેબલ રહેશે. ભુવનેશ્વર કુમારને વનડેમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો છે.

ટી 20 ટીમ:

રોહિત શર્મા (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઇસકૅપ્ટન), ઇશાન કિશન, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, સૂર્યકુમાર યાદવ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), વેંકટેશ અય્યર, દીપક ચાહર, શાર્દુલ ઠાકુર, રવિ બિશ્નોઈ, અક્ષર પટેલ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, વૉશિંગ્ટન સુંદર, મોહમ્મદ સિરાજ, ભુવનેશ્વર કુમાર, આવેશ ખાન અને હર્ષલ પટેલ.

વનડે ટીમ:

રોહિત શર્મા (કૅપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઇસ કૅપ્ટન), ઋતુરાજ ગાયકવાડ, શિખર ધવન, વિરાટ કોહલી, સૂર્યકુમાર યાદવ, શ્રેયસ અય્યર, દીપક હુડ્ડા, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), દીપક ચાહર, શાર્દુલ ઠાકુર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, કુલદીપ યાદવ, વૉશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને આવેશ ખાન.

જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ શમીને બન્ને સીરિઝમાં આરામ આપવામાં આવ્યો છે. તો, કેએલ રાહુલ બીજી વનડેથી ટીમ સાથે જોડાશે. રવીન્દ્ર જાડેજા હાલ ઘૂંટણની ઇજાથી સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ નથી. તે હાલ રિકવરીના ફાઇનલ સ્ટેજમાં છે, આથી બન્ને સીરિઝમાં તેમની પસંદગી નથી કરવામાં આવી. અક્ષર પટેલને માત્ર ટી-20 ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે.

Jasprit Bumrah, Mohd. Shami have been rested from the series.

KL Rahul will be available from 2nd ODI onwards.

R Jadeja is undergoing his final stage of recovery post his knee injury and will not be available for the ODIs and T20Is.

Axar Patel will be available for the T20Is.