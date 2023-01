અકસ્માત બાદ ઋષભ પંતની પ્રથમ સારવાર દેહરાદૂનની મેક્સ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેને મુંબઈની કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

રિષભ પંત (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

ટીમ ઈન્ડિયાનો (Team India) વિકેટ કીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંત (Rishabh Pant) ગયા વર્ષે રોડ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયો હતો. પંત તેની મર્સિડીઝ કારમાં રૂડકી જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેની સાથે આ અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માત બાદ ઋષભ પંતની પ્રથમ સારવાર દેહરાદૂનની મેક્સ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેને મુંબઈની કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

હવે ઋષભ પંતે અકસ્માત બાદ પહેલીવાર સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી છે. પંતે કહ્યું કે તેની સર્જરી સફળ રહી છે અને તે આવનારા પડકારો માટે તૈયાર છે. પંતે બીસીસીઆઈ, પ્રશંસકો અને સરકારી સત્તાનો પણ આ મુશ્કેલ સમયમાં સાથ આપવા બદલ આભાર માન્યો હતો. પંત પણ જલ્દી મેદાનમાં પાછો ફરવા માંગે છે.

ઋષભ પંતે લખ્યું, `હું તમામના સમર્થન અને શુભેચ્છાઓ માટે આભારી છું. મને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે મારી સર્જરી સફળ રહી છે. રિકવરી શરૂ થઈ ગઈ છે અને હું આગળના પડકારો માટે તૈયાર છું. બીસીસીઆઈ, જયશાહ અને સરકારી સત્તાનો આભાર.`

I am humbled and grateful for all the support and good wishes. I am glad to let you know that my surgery was a success. The road to recovery has begun and I am ready for the challenges ahead.

Thank you to the @BCCI , @JayShah & government authorities for their incredible support.